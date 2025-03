Condenan a empresario chino con residencia legal en EEUU por presionar a ciudadano con volver a su país

Un tribunal federal en Brooklyn sentenció a 20 meses de prisión a Quanzhong An, un empresario chino. Foto: France 24

Un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, sentenció a 20 meses de prisión a Quanzhong An, un empresario chino con residencia legal en Estados Unidos, por actuar como agente no registrado del gobierno de Pekín. El caso se enmarca dentro de una serie de procesos judiciales relacionados con la “Operación Fox Hunt”, una iniciativa del gobierno chino que, según las autoridades estadounidenses, ha sido utilizada para hostigar y presionar a ciudadanos chinos en el extranjero con el fin de forzarlos a regresar a su país.

Las investigaciones revelaron que An colaboró directamente con funcionarios chinos para localizar y presionar a un exdirectivo de una empresa estatal china acusado de malversación de fondos. La fiscalía presentó pruebas de reuniones, grabaciones y comunicaciones que evidencian su participación en el operativo. Aunque la condena fue menor a la solicitada inicialmente debido a su cooperación con la justicia, el caso subraya las preocupaciones de Washington sobre el uso de tácticas de represión transnacional por parte de Pekín.

¿Qué es la “Operación Fox Hunt” y por qué EE.UU. la considera una forma de represión?

La “Operación Fox Hunt” fue lanzada en 2014 por el presidente chino Xi Jinping como parte de su campaña anticorrupción, con el objetivo de localizar y repatriar a ciudadanos chinos acusados de delitos financieros que han huido al extranjero. Según el gobierno chino, esta estrategia forma parte de un esfuerzo para reforzar el Estado de derecho y recuperar fondos desviados por funcionarios y empresarios prófugos.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha denunciado que esta iniciativa se ha convertido en un mecanismo de represión transnacional, utilizado para amenazar y acosar a disidentes, exfuncionarios y ciudadanos chinos que han abandonado el país. De acuerdo con un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), Pekín ha recurrido a tácticas ilegales, como la vigilancia encubierta, la presión sobre familiares y, en algunos casos, intentos de secuestro, violando la soberanía de otros países y los derechos de los afectados.

¿Cuál fue el papel de Quanzhong An en la operación?

Quanzhong An fue señalado como una pieza clave en el intento de forzar el regreso de un exgerente de una empresa estatal china acusado de corrupción. Según la fiscalía, en 2017, An visitó el domicilio del hijo del exdirectivo en EE.UU. para intentar obtener información sobre su paradero. Posteriormente, entre 2020 y 2023, mantuvo una serie de reuniones grabadas con el hijo, en las que lo instó a persuadir a su padre para que volviera a China, advirtiendo sobre posibles consecuencias si no lo hacía.

Las pruebas presentadas en el juicio revelaron que An actuó bajo instrucciones de funcionarios chinos, quienes lo guiaron en sus esfuerzos para presionar a la familia del exdirectivo. En una de sus tácticas, llegó a ofrecer cubrir las supuestas ganancias ilícitas del acusado como incentivo para su retorno. Además, coordinó una llamada entre el hijo del exdirectivo y un funcionario chino, reforzando la campaña de presión para lograr la repatriación forzada.