Ucrania ataca con drones una refinería rusa en el mar Negro y provoca incendio de más de mil metros cuadrados

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa escalando con nuevos episodios de ataques estratégicos. Este viernes 14 de marzo, un ataque con drones ucranianos alcanzó una refinería de la petrolera estatal Rosneft, ubicada en la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro. Según reportes oficiales, el impacto generó un incendio que se extendió por más de mil metros cuadrados, afectando depósitos de combustible y estructuras críticas de la instalación.

El Kremlin ha denunciado que estos ataques buscan desestabilizar el suministro energético de Rusia, mientras que Ucrania los enmarca dentro de su estrategia para debilitar la logística militar rusa. "Cada golpe a la infraestructura petrolera rusa reduce la capacidad del enemigo para financiar la guerra", afirmó un alto funcionario ucraniano. Este nuevo ataque refleja la creciente capacidad de Kiev para ejecutar operaciones a larga distancia, aumentando la presión sobre Moscú en un momento crucial del conflicto.

Ataque a Rosneft: explosión e incendio de rápida expansión

El ataque nocturno con drones alcanzó directamente los depósitos de combustible de la refinería de Rosneft, provocando una gran explosión y un incendio de rápida expansión. Los servicios de emergencia rusos confirmaron que más de 120 bomberos fueron desplegados para contener las llamas, que consumieron una superficie superior a los mil metros cuadrados. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades locales aseguraron que no hubo víctimas mortales.

Diversos medios informaron que si bien el dron fue derribado, sus fragmentos cayeron sobre un depósito de gasolina. Foto: La Patilla.

Las imágenes del incendio fueron difundidas en redes sociales, mostrando enormes columnas de humo negro elevándose sobre la refinería. Medios rusos señalaron que el ataque no solo afectó el almacenamiento de crudo, sino que también obligó a detener temporalmente las operaciones en la instalación. "Se trata de un sabotaje directo a la estabilidad energética de Rusia", declaró el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev.

Por su parte, Ucrania no ha reivindicado oficialmente la ofensiva, en línea con su política de no confirmar ataques en suelo ruso. No obstante, fuentes militares ucranianas han indicado que estos golpes forman parte de una táctica para "debilitar la capacidad económica y militar del Kremlin". Kiev ha intensificado su campaña contra infraestructuras estratégicas, atacando depósitos de combustible, líneas ferroviarias y bases militares en Rusia.

¿Qué significa este ataque para la guerra entre Ucrania y Rusia?

Los ataques ucranianos en territorio ruso han sido una constante en los últimos meses, pero el impacto sobre instalaciones energéticas clave marca una nueva fase del conflicto. Golpear refinerías y depósitos de combustible supone una amenaza directa para la capacidad operativa del ejército ruso, que depende del suministro ininterrumpido de recursos para mantener su maquinaria de guerra en funcionamiento.

Moscú ha calificado estos ataques como actos de terrorismo y ha advertido que habrá represalias. "Cualquier intento de dañar nuestra infraestructura tendrá una respuesta contundente", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, Ucrania sostiene que sus acciones son legítimas dentro de su derecho a la autodefensa. "Rusia nos ataca a diario con misiles y drones, es lógico que respondamos golpeando sus fuentes de financiación", argumentó un asesor del presidente Volodímir Zelensky.

Putin acepta alto al fuego de 30 días

El 14 de marzo, Vladimir Putin respondió con un "sí" condicionado a la propuesta de alto al fuego de 30 días en la guerra entre Rusia y Ucrania. Antes de esto, Donald Trump anunció que dialogaría con el presidente ruso para lograr su aprobación, luego de que Zelensky aceptara el acuerdo impulsado por Estados Unidos en una reunión en Arabia Saudita. Sin embargo, la tregua aún parece lejana.

Vladímir Putin aceptó el alto el fuego por 30 días en Ucrania. Foto: La Nación.

En una conferencia de prensa, el presidente ruso afirmó que aceptan las propuestas para detener el conflicto, pero enfatizó que la tregua debe garantizar una paz duradera y atender las raíces del problema. Además, informó que envió instrucciones adicionales a Donald Trump a través del emisario estadounidense Steve Witkoff.