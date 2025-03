Bolivia anuncia teletrabajo, horario continuo y clases virtuales ante la falta de dólares y combustibles: "Nos duele"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció una serie de medidas para enfrentar la escasez de combustibles y la falta de dólares en el país. Entre las acciones destacan la implementación del teletrabajo, el establecimiento de un horario laboral continuo y la adopción de clases virtuales en las principales ciudades. Estas decisiones buscan mitigar los efectos de la crisis energética y garantizar la continuidad de las actividades económicas y educativas.​

En las últimas semanas, Bolivia ha experimentado una notable escasez de combustibles, lo que ha generado largas filas en las estaciones de servicio y preocupación en diversos sectores productivos. Esta situación se atribuye a la falta de dólares para importar carburantes, lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas emergentes para paliar la crisis. Arce expresó su preocupación al afirmar: "Estamos muy conmovidos y nos duele la situación que enfrenta el país".​

¿Cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno boliviano?

El mandatario detalló un conjunto de 10 medidas destinadas a enfrentar la crisis actual. Entre ellas, se destaca la aplicación de un horario laboral continuo para el sector público y privado en las nueve capitales departamentales y en la ciudad de El Alto. Además, se habilitó la opción del teletrabajo para aquellas empresas que lo consideren necesario, con el objetivo de reducir la demanda de transporte y, por ende, el consumo de combustibles. ​

Adolescentes bolivianos aseguraron aprender "muy poco" con la enseñanza virtual, según la Unicef. Foto: Unicef.

En el ámbito educativo, se autorizó la implementación de clases virtuales en las ciudades mencionadas, según la evaluación de los servicios departamentales de educación. Esta medida busca garantizar la continuidad del proceso educativo sin comprometer la movilidad de estudiantes y docentes. ​

Otras acciones incluyen la reducción del uso del parque automotor del sector público en un 50%, el incremento de la distribución de combustible en las estaciones de servicio del 50% al 80% y la implementación de una aplicación móvil por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para informar en tiempo real sobre la disponibilidad de carburantes en las estaciones. Asimismo, se designarán estaciones específicas para el abastecimiento del transporte público y se priorizará la provisión de combustibles para el sector agropecuario, servicios básicos, salud y emergencias. ​

¿Por qué hay escasez de combustibles en Bolivia?

La crisis actual tiene su origen en la falta de dólares en el país, lo que ha dificultado la importación de combustibles. El presidente Arce explicó que Bolivia enfrenta "un problema de iliquidez de dólares transitoria", descartando que se trate de una crisis económica estructural. Esta situación ha llevado al gobierno a solicitar la aprobación de créditos externos por más de 1.600 millones de dólares para devolver la liquidez al sistema económico nacional. ​

La falta de divisas también ha impactado en otros sectores, generando preocupación en la población y en los actores económicos. La escasez de combustible ha afectado la producción agrícola y el transporte, lo que podría derivar en un incremento de los precios de productos básicos y en una desaceleración económica si no se toman medidas efectivas.​

Descartan devaluación y subsidio a combustibles

El presidente Luis Arce aseguró que su Gobierno no recurrirá a medidas como la devaluación o la eliminación de los subsidios a los combustibles, ya que, según explicó, esto "no resuelve el problema que hoy enfrenta el país". En este sentido, aclaró que "el problema que enfrenta el país es la falta de liquidez de dólares transitoria. Eso no se resuelve con ninguna de las medidas anteriores, ni con 'corralitos' (bancarios) ni con apropiación del dinero del pueblo, como también algunos han empezado a especular".

Bolivia decidió recortar el subsidios a combustibles ante crisis económica. Foto: Bloomberg.

Arce descartó cualquier posibilidad de renunciar a la Presidencia y enfatizó que "Bolivia no está quebrada" económicamente, como afirman sus opositores. "No es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares para pagar las importaciones de combustible", reiteró. Además, insistió en su llamado al Legislativo para que apruebe créditos externos por más de 1.600 millones de dólares, con el objetivo de restablecer la liquidez de la economía boliviana.