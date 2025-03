Protesta masiva en Nueva York tras detención de estudiante propalestino Mahmoud Khalil: "ningún alumno internacional está seguro"

Con carteles y banderas, cientos de personas protestaron en las calles de Manhattan, en Nueva York, este lunes 10 de marzo. La multitud exigía justicia por el arresto de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia y activista de derechos palestinos, que ocurrió un día anterior. "Trump cree que puede despojarnos de nuestros derechos y atacar a nuestro movimiento", exclamó un vocero ante la multitud, según reportó The Times of Israel. "A eso le decimos: están equivocados, no nos silenciarán, seguiremos organizándonos y seguiremos luchando hasta la liberación completa de Palestina", afirmó en voz alta.

Mahmoud Khalil fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el último sábado por la noche. Según declaró su abogada, Amy Greer, mediante un comunicado público, el arresto habría respondido a una orden del Departamento de Estado de revocar su visa de estudiante, pese a que contaba con una tarjeta de estadía permanente. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en carteles de la protesta ha sido graficado con referencias a Hitler, escribió en su cuenta de Truth Social que: "Es la primera detención y habrá muchas otras".

En varios carteles acusaban a Trump de fascista. Foto: Luke Tress / Times of Israel

PUEDES VER: Trump advierte que aranceles a México y Canadá podría subir más y no descarta una recesión en Estados Unidos en 2025

Rechazan detención de Mahmoud Khalil

"Es indignante atacar a activistas, sienta un precedente peligroso. Así que voy a resistir enérgicamente y demostrar que esto no nos va a detener", declaró una manifestante a AFP Nueva York, quien aseguró ser judía partidaria de la causa palestina. Según informa la agencia, eran más de mil personas protestando frente a la Universidad de Columbia. En los carteles se leían mensajes de rechazo al ICE y se pedía libertad para Palestina.

Profesores de la Universidad de Columbia también participaron de la manifestación. "Los estudiantes nos dicen que tienen miedo de venir al campus", dijo, a AFP, Joseph Howley, uno de los maestros presentes.

Además de la conglomeración, organizaciones defensoras de derechos también manifestaron su rechazo ante la detención de Khalil. "El gobierno federal se arroga el poder de deportar a personas con vínculos estrechos con Estados Unidos y recovar sus permisos de residencia para intimidar y silenciar a quienes no piensan como la administración Trump", juzgó Ben Wizner, responsable de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), según informó la agencia.

"Si a Mahmoud Khalil se le puede revocar su estatus de residente permanente sin recurso, entonces ningún inmigrante o alumno internacional en ningún campus estadounidense está seguro", expresó la Coalición de Estudiantes de Columbia por la Solidaridad con Palestina.

Diversos estudiantes que apoyan a Palestina reclamaron derecho a la libertad de expresión frente a la Universidad de Columbia. Foto: AFP

Juez bloquea la deportación de activista palestino

El juez federal Jesse M. Furman bloqueó la deportación de Mahmoud Khalil, según informó NBC News. "Para preservar la jurisdicción de la Corte mientras se emite un fallo sobre la petición, el peticionario no será expulsado de los Estados Unidos a menos que la Corte ordene lo Contrario", se lee en la orden judicial presentada este lunes por la tarde. También, se indicó que el 12 de marzo se llevaría a cabo una conferencia para los abogador.

Por otro lado, se ha dado a conocer que una petición vía internet donde se reclama la liberación de Khalil ha logrado reunir más de 1,7 millones de firmas.