El gobierno de Donald Trump dio un giro radical a sus políticas migratorias al eliminar la aplicación CBP One en enero de 2025. Esta app era utilizada por inmigrantes para solicitar citas con las autoridades fronterizas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó una aplicación previamente utilizada por migrantes para solicitar asilo en EE. UU., permitiéndoles ahora notificar su intención de “autodeportarse” en CBP Home.

La decisión de suprimir CBP One marca un cambio significativo en la estrategia migratoria estadounidense. Durante su operatividad, la aplicación permitió que miles de solicitantes de asilo y migrantes gestionaran de manera más ordenada su ingreso al país. Sin embargo, con su eliminación, los inmigrantes en Estados Unidos se enfrentan a mayores barreras burocráticas y a una presión creciente para abandonar el territorio por voluntad propia.

¿De qué trata la nueva funcionalidad de la app CBP Home?

La eliminación de CBP One responde a una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump, quien ha impulsado políticas migratorias más estrictas desde su regreso al poder. “La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos”, concluyó Kristi Noem por medio de un comunicado.

Otra de las modificaciones clave tras la eliminación de CBP One es el endurecimiento en los procesos de detención y deportación. La aplicación está incluida en una campaña publicitaria de 200 millones de dólares, promovida por el DHS, con el objetivo de instar a los inmigrantes a “Stay Out and Leave Now”.

¿Cómo afecta a los inmigrantes la eliminación de CBP One?

Para los inmigrantes en Estados Unidos, la eliminación de CBP One representa un obstáculo significativo en su lucha por la regularización. La aplicación permitía un proceso estructurado para solicitar asilo o visas humanitarias, evitando largas esperas en la frontera o la detención inmediata. Sin esta herramienta, muchos migrantes se encuentran en una situación de incertidumbre total, sin un mecanismo claro para gestionar su estatus legal.

Según funcionarios del DHS, la nueva versión de la aplicación ayudará a reducir los costos de aplicación de la ley y permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfoque sus esfuerzos en la deportación de delincuentes. “Si no se marchan por su cuenta, los encontraremos, los deportaremos y no regresarán jamás”, advirtió Noem.