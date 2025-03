La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aboga por una legislación que prohíba la pornografía deepfake, buscando proteger a los jóvenes de contenidos dañinos generados por inteligencia artificial.

En su primera aparición pública en solitario desde que asumió nuevamente el rol de primera dama, Melania Trump participó en una mesa redonda en el Senado, donde hizo un llamado al Congreso para priorizar el bienestar de los jóvenes. La iniciativa legislativa, conocida como Take It Down, busca combatir la pornografía generada sin consentimiento mediante tecnologías de IA.

Melania enfatizó la necesidad de crear un entorno seguro en línea para los jóvenes. Foto: AP

Durante su intervención, Melania enfatizó la necesidad de crear un entorno seguro en línea para los jóvenes, afirmando que “todos los jóvenes merecen un espacio seguro en el internet para expresarse libremente, sin una amenaza inminente de explotación o daño”. Su apoyo podría ser crucial para la aprobación de la ley en la Cámara de Representantes.

¿Qué es la pornografía "deepfake"?

La pornografía deepfake se refiere a la creación de imágenes y videos falsificados que superponen el rostro de una persona en contenido explícito, sin su consentimiento. Este tipo de material puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, especialmente para los jóvenes, quienes son más vulnerables a este tipo de explotación digital.

La ley Take It Down, que ya fue aprobada por el Senado, tipificaría como delito federal la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento, incluyendo aquellas generadas por IA. Las plataformas de redes sociales tendrían un plazo de 48 horas para eliminar dicho contenido tras la solicitud de una víctima, lo que busca agilizar la protección de los afectados.

El proyecto cuenta con el respaldo de senadores de ambos partidos, como Ted Cruz y Amy Klobuchar, así como de representantes en la Cámara. Durante la mesa redonda, Elliston Berry, una de las víctimas, compartió su experiencia, lo que subraya la urgencia de la legislación. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, también ha expresado su apoyo a la iniciativa.

Un llamado a la acción

Melania Trump instó a los legisladores a dejar de lado las diferencias partidistas y a unirse en la defensa de los jóvenes. “Como adultos, podemos dar prioridad a los niños de Estados Unidos por encima de la política partidista”, afirmó, destacando la importancia de actuar rápidamente para proteger a las futuras generaciones de los peligros del entorno digital.