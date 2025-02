Gustavo Petro critica plan de Trump sobre Gaza: “El pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense”

"Van a prender la peor guerra y la base de ella es que se creen el pueblo de Dios", expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una publicación desde su cuenta de X. Su comentario responde a recientes declaraciones de Donald Trump en las que indicó que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, durante su reunión con el Netanyahu en la Casa Blanca.

"El pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense, ni el pueblo israelí, el pueblo de Dios es la Humanidad toda", dice el post del mandatario colombiano, que rápidamente fue comentado y compartido por sus seguidores en redes sociales.

"Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y también haremos un buen trabajo en ella", declaró el presidente Donald Trump, el último 4 de febrero, tras su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así también, aseguró que iba a "deshacerse de los edificios destruidos" de la zona y que lograría que los palestinos consigan empleo.

Petro: "La pelea con Trump aún no termina"

En una reciente conferencia de prensa con el Consejo de Ministros, Gustavo Petro informó acerca de su postura en relación con las políticas de migración aplicadas por Estados Unidos. El mandatario señaló que "la pelea con Trump todavía no termina". Además, dio a conocer que hay un incremento de solicitudes de colombianos que buscan regresar a su país.

"Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. ¡Ojo! Nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos sí, no estoy diciendo que no, tiene que entender la diferencia", dijo ante cámaras.