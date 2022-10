Hombre afirma haber muerto ahogado, pero fue salvado por humanoides: “Regresé por un túnel de luz”

Un hombre afirmó haber muerto ahogado y haber sido enviado a una cola antes de que lo devolvieran a la existencia. Phil Roiz sufrió un caso grave de intoxicación alimentaria y, tras golpearse la cabeza contra la pared, vomitó en su bañera en Dallas, Texas.

Así, relata que se desmayó, el agua comenzó a subir en la tina y él comenzó a ahogarse . El hombre aseguró que luchó para no quedarse dormido, pero lo siguiente que vio fue que estaba en una larga sala de espera.

“Lo siguiente que sé es que estoy en un lugar, como una habitación del tamaño de un dormitorio típico. Tenía el piso de mi baño, pero había otras personas a mi alrededor y en otras habitaciones”, contó el hombre.

Phil Roiz afirmó haber muerto ahogado y “regresó” en circunstancias extrañas. Foto: The Other Side NDE

Continuó relatando: “Pude ver que había personas a mi alrededor. Por ejemplo, un tipo a mi derecha que se encontraba en el suelo, sobre sus manos y rodillas, gimiendo. Parecía que también había sido envenenado con alimentos”.

Escuchó a una mujer quejarse y sentía un gran pesar, ya que, de acuerdo a sus declaraciones, ella tenía hijos pequeños que no quería dejar. “No me doy cuenta de que aún no estoy muerto. Pero, obviamente, me encuentro en una cola o algún lugar al que vas después de morir para descomprimir o salir de tu forma de energía en tu cuerpo terrenal ”, prosigue el hombre.

“Tuve la impresión de que nos estábamos moviendo hacia algún punto (...) al que tal vez uno va a procesar su espíritu para obtener otro cuerpo y regresar a través de la luna para reencarnar. Algo así”, revela.

Phil había estado enfermo durante días debido a una intoxicación alimentaria, la cual fue causada por comer una ensalada contaminada de un supermercado. Se había sentido débil, con dolor, vómitos y sin poder dormir.

Sin embargo, cuando todo parecía presagiar una inminente muerte, ocurrió un hecho insólito: “Dos seres me miraban. No recuerdo específicamente sus rostros. No recuerdo si tenían cabello largo y barba o si se veían como ángeles o algo así, pero tuve la impresión de que eran humanoides. No exactamente como nosotros”. Y escuchó algo extraño: “El de mi derecha le dijo al de la izquierda: ‘¿qué hace él aquí? Él no pertenece aquí. Envíalo de vuelta a la ducha” .

“Salí inmediatamente de mi celda y me di la vuelta. Regresé a través de un túnel de luz. No era una luz blanca, era como las luces multicolores, así que la memoria de esa escena termina ahora. Volví a un tiempo diferente y me desperté”, contó el hombre.

Despertó, salió rodando de la ducha y cayó al suelo. Ya no tenía ningún dolor, pero algo había cambiado en él. “Perdí la motivación por mi carrera y por escalar escaleras, así como por ganar mucho dinero. Muchas cosas ya no me importan. No tengo la voluntad de tener bienes materiales súper agradables”, dice.

“Soy una persona diferente. Soy mucho más espiritual, no como religioso, no como religioso organizado, pero soy mucho más espiritual”, concluyó el hombre, en un video publicado en el canal de youtube The Other Side NDE.