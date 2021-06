The Guardian: Fujimori envalentona a la extrema derecha y “desata un torrente de racismo”

El diario inglés The Guardian, uno de los más destacados en el Reino Unido, viene cubriendo los pormenores de la elección presidencial en Perú. Este domingo 20 de junio, el periódico señaló que las denuncias de supuesto fraude electoral hechas por Fuerza Popular y Keiko Fujimori han embravecido los discursos de odio en contra de Pedro Castillo, virtual presidente, y sus electores.

El medio europeo hizo énfasis en que la perspectiva de tener a un hijo de campesinos analfabetos en el sillón presidencial, mientras su rival clama una trampa en el balotaje, “ha sacudido el arraigado sistema de clases de Perú y su frágil democracia”.

Comentarios racistas en redes sociales

Esta situación, argumenta The Guardian, ha desatado un “torrente de racismo en el año del bicentenario de la independencia del país”. El diario inglés recordó los comentarios racistas que escribieron unos hombres blancos limeños de clases altas. Estos sujetos discutían por WhatsApp cómo gente de la serranía debería “morir de hambre” y volver a ser víctimas de esterilizaciones forzadas por haber otorgado sus votos al profesor Pedro Castillo.

“La tensión ha llegado a un punto de ruptura. La élite limeña no solo trata de mantener el poder -no es solo que no quiera reconocer la victoria de Pedro Castillo-, sino que está tratando de anular el voto rural”, declaró el historiador José Ragas para The Guardian.

Este medio también subrayó que el partido naranja contrató a los bufetes de abogados más caros de la capital, pero ni así pudieron presentar pruebas determinantes del supuesto fraude. La postura de la heredera del fujimorismo ha “envalentonado a la extrema derecha”, asegura la publicación web.

Trump y Fujimori

“Aparentemente, inspirada por la negativa de Donald Trump a aceptar la derrota en las elecciones en Estados Unidos, Fujimori ha liderado una serie de marchas contra el ‘fraude’”, reseñó el periodista Dan Collyns, quien a la vez dio cuenta de los rumores de golpe de Estado entre la extrema derecha.

Con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluido al 100%, Pedro Castillo lleva ventaja de unos 44.000 votos encima de Keiko Fujimori. Los Jurados Electorales Especiales ya rechazaron todos los pedidos de nulidad de actas que presentó Fuerza Popular dentro del plazo previsto.