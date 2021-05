Vive 11 días en un árbol para no infectar a su familia de COVID-19 en India

India es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus y especialmente en las últimas semanas se ha recrudecido su emergencia. Este miércoles 19 de mayo superó su récord de muertes por COVID-19, con más de 4.500 decesos, una marca mundial.

Una crisis que ha llevado al colapso a su sistema de salud, tanto que sobresalen historias como las del joven Shiva, estudiante de 18 años, que decidió vivir en un árbol para no contagiar a su familia tras dar positivo a coronavirus el 4 de mayo pasado.

El domingo anterior el medio local The Print informó que Shiva estuvo 11 días en un árbol, donde erigió una cama con palos de bambú, sujetándolas a las ramas. “No puedo permitir que nadie se vea afectado por mi culpa”, aseguró.

“Mi esposo y yo somos jornaleros y él tiene dos hermanos”, contó su madre, Anasuya. “Mi hijo entendió que si nos infectamos sería difícil para la familia sobrevivir sin ingresos. Viajamos cinco kilómetros para llegar al centro de salud primario más cercano, pero no había camas”.

El propio Shiva creó un sistema de poleas para evitar el contacto con su familia, que iba enviándole la comida. Cuando necesitaba ir al baño, iba al campo.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace dos días convirtieron el albergue en un centro. Hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos, no lo creo. ¿Qué más puedo hacer?”, interrogó el joven.

Su historia se hizo rápidamente popular, tanto que llamó la atención de la Policía y fue trasladado a un centro de aislamiento contra la COVID-19 habilitado recientemente. Ahora está confinado y espera el momento que se recupere para reunirse nuevamente con su familia.

India trata de reforzar su plan de vacunación para superar la pandemia de coronavirus. Foto: AFP

Veera Shekar, miembro de la Oficina de la Estación de Policía, señaló que su situación era desconocida para las autoridades.

“No sabíamos que estaba viviendo así. Hay 13 aldeas y tener un centro de aislamiento en cada pueblo sería una tarea… los funcionarios tendrían que visitar cada uno de ellos”, declaró.

COVID-19 en India

La India notificó este miércoles 19 de mayo un nuevo récord en la cifra de fallecidos, que superó por primera vez la barrera de los 4.500 diarios, a pesar de que las infecciones siguen mostrando una tendencia a la baja en esta segunda ola de contagios.

Con un total de 4.529 muertes en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud indio, el cómputo global asciende a un total de 283.248 desde el inicio de la pandemia, unos datos que solo superan Estados Unidos y Brasil.

Estas cifras contrastan con los positivos diarios que se registraron en la última jornada, 267.334, lo que muestra una tendencia a la baja en el país asiático, que está lejos de los máximos históricos de 400.000 diarios de hace unas semanas.

En términos absolutos, el número de infecciones se sitúa en un total de 25,4 millones desde que se detectó el virus en el país, una cifra de contagios que solo sobrepasa Estados Unidos, con cerca de 33 millones de casos.

