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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 26 de junio, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval y descubre las predicciones para tu signo.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 26 de junio
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 26 de junio | Foto: composición LR
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El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte sus pronósticos para cada uno de los 12 signos del zodiaco en su horóscopo de HOY y revela las energías que marcarán esta jornada en temas relacionados con el amor, el trabajo, las finanzas y el bienestar personal. Descubre las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas el mensaje que tienen los astros para ti!

¿Qué dice el horóscopo del viernes 26 de junio?

  • Aries: Luego de tantas interferencias y complicaciones logras tener el control de esa gestión laboral. Ahora avanzarás con gran rapidez y nadie podrá sacarte de la ruta. Ganarás a la competencia.
  • Tauro: Ante las dudas que tienes respecto a decisiones que debes de tomar tendrás en cuenta los consejos de alguien que se caracteriza por su capacidad reflexiva. Su orientación te permitirá avanzar.
  • Géminis: Se vienen procesos documentarios importantes y no puedes ordenar todo al último momento. Organiza tu información. En el amor, no guardes silencio y comunica tus dudas e inseguridades.
  • Cáncer: Estás saliendo de tinieblas y de estados depresivos que no te permitían ver las soluciones a tus problemas. Hoy te acompaña una gran fuerza y el optimismo necesario para que todo lo resuelvas.
  • Leo: Llega a ti una oferta que será muy conveniente, implica compromiso y establecer alianzas estratégicas. No lo dudes y acepta la oferta. En el amor, conocerás a alguien que cambiará tu destino.
  • Virgo: Los compromisos económicos que has asumido a nivel familiar está afectándote económicamente. Necesitas recortar tu presupuesto si deseas manejarte con más holgura y tranquilidad.
  • Libra: El tiempo pasa y el dinero que prometieron entregarte aún no llega a tus manos. Tienes que entrar en acción y hacer algo al respecto. En el amor, no tomes distancia de esa persona. Reflexiona.
  • Escorpio: El mal humor no te está permitiendo avanzar tu labor ni relacionarte correctamente con tu entorno laboral. Controla tu carácter y esfuérzate por llegar a las metas que te has propuesto.
  • Sagitario: Logras conseguir el apoyo que necesitabas para realizar esa gestión que te encargaron. Hoy avanzarás con rapidez y tendrás excelentes resultados. En el amor, vivirás momentos de pasión.
  • Capricornio: Surgirán cambios inesperados en tu agenda laboral, pero sabrás manejarlos de manera inteligente. Todo estará bajo tu control. En el amor, terminan los conflictos y propicias la reconciliación.
  • Acuario: La falta de recursos o avances en lo laboral está desesperándote. No te dejes llevar por pensamientos negativos y mantén la calma. Solo así hallarás soluciones que te permitirán resolver.
  • Piscis: Un superior hará una crítica constructiva sobre tu labor, pero es posible que lo tomes desde otro lado y puedan afectarte sus palabras. Evita cualquier subjetividad en ámbitos laborales.  
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