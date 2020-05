“¿Dios tiene algo que ver con la pandemia del coronavirus?”, plantea reconocido teólogo

El teólogo y biblista argentino Ariel Alvarez Valdés expone que la pandemia del coronavirus ha llevado a los creyentes a reavivar dos cuestionamientos: “¿Dios tiene algo que ver con este flagelo?” y “¿Dios puede eliminarlo y librarnos de él?”

Ante la primera interrogante, Alvarez señala que hay muchas personas que piensan que sí, incluyendo pastores y ministros religiosos. “¿Cómo los cristianos pueden imaginar a Dios mandando tragedias para hacerle un bien a la gente? ¿No puede hacernos bien a través del bien?”, plantea.

Señala que, en el Antiguo Testamento, se presentan innumerables casos donde Dios castiga a la humanidad con enfermedades, sufrimientos y hasta con la muerte misma. Es así como alguien se dio a la tarea de contabilizar a cuántas personas mató en la Biblia. ¿El resultado? Alrededor de 2.038.333 asesinados, sin contar aquellos cuyos datos no se detallan en las sagradas escrituras.

No obstante, Alvarez manifiesta que “una lectura fundamentalista de la Biblia ha hecho que generaciones de creyentes tomen estos relatos de manera literal, y piensen que Dios decide sobre la vida y la muerte de la gente”. También resalta que se le ha atribuido las inundaciones, terremotos y pestes, “de manera que se lo creyó el ejecutor de los cataclismos naturales”.

¿La razón? Las ciencias aún no se habían desarrollado en los siglos anteriores a Cristo, por lo que muchos fenómenos naturales no tenían explicación para la sociedad de ese entonces y es así como fueron asignados directamente a Dios. “Cualquier cosa que ocurría, buena o mala, agradable o fea, feliz o desdichada, se suponía que era obra divina”, detalla Alvarez.

Sin embargo, el teólogo explica que este pensamiento fue cambiando con la llegada de Jesús a la tierra. Pese a que las ciencias aún estaban en sus inicios, él enseñó que “Dios no manda males a nadie. Él sólo manda el bien” y lo evidenció curando a los enfermos y reanimando a los muertos, “mostrando que Dios busca la salud, y no la enfermedad ni la muerte”.

Jesús también aclaró que las enfermedades no son un castigo divino por los pecados (Jn 9,3) y tampoco los accidentes son voluntad de Dios para corregir a la gente (Lc 13,4-5). “Jesús no explicó de dónde vienen las desgracias, pero sí explicó de dónde no vienen: de Dios”, subraya Alvarez. Con este panorama, el experto responde la segunda pregunta.

¿Puede Dios eliminar la enfermedad y librarnos de la actual pandemia? Alvarez indica que mucha gente cree que sí, una creencia que queda demostrada en las cadenas de oración, las jornadas de ayuno y rezos comunitarios que se llevan a cabo en diversas partes del mundo, “pensando que cuantos más seamos los que pedimos la gracia, antes nos escuchará Dios”.

“Sin embargo, la solución no ha llegado”, asegura el eclesiástico. “Siguen muriendo cientos de personas cada día, y los enfermos se cuentan por millares. ¿Por qué Dios se niega a escuchar nuestra oración? ¿Está esperando que sean más los que imploran? ¿A qué cifra de suplicantes hay que llegar? ¿O acaso con el dolor y el sufrimiento quiere enseñarnos algo?”.

Alvarez sugiere que si Dios no interviene poniendo fin a esta pandemia es porque “él solo no puede hacerlo. Dios no puede actuar entre nosotros sin la participación humana. Desde que él creó el mundo, dejó a los hombres como sus representantes para colaborar, servir y actuar en su nombre” y agrega que “sin una persona que se ofrezca a colaborar, Dios no puede actuar”.

Los cristianos tienen “una manera infantil de orar”, resalta Alvarez, pidiéndole al Padre que haga algo ante las situaciones y que solucione los conflictos que “en realidad, nosotros provocamos”. No obstante, el teólogo aclara que la misión de Dios es “darnos la fuerza, el valor, la inteligencia, la voluntad, la capacidad para que nosotros los solucionemos”.