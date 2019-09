Vio cómo su hijo era arrasado por el huracán Dorian: “Gritó papá y lo devoraron los tiburones”

Horror tras el huracán Dorian. Adrian Farrington vio con horror cómo su hijo de 5 años era arrastrado por las aguas infestadas de tiburones, producto del fenómeno que ha enlutado la isla Gran Ábaco, al norte de las Bahamas.

En medio de un panorama con 30 muertos y cientos, quizás miles, de desaparecidos, el hombre cargó a su pequeño sobre la espalda y lo puso a salvo en un techo.

Sin embargo, según narró al diario The Nassau Guardian, minutos después, una poderosa ráfaga barrió a su pequeño y lo vio desaparecer entre los escombros.

Adrian Farrington, de 38 años, se sumergió con la idea de encontrarlo, o al menos ubicar algo que lo conduzca a su hijo: ropa, una mano extendida, su zapatilla.

“Pero no encontré nada. Todavía podía recordar que él me buscó y me llamó ‘papá’. Al rededor de él habían aletas de tiburones", contó.

Adrian Farrington fue entrevistado en el hospital local en la capital de Nassau, donde está recibiendo tratamiento por fracturas en dos piernas y un corte en la mano.

“Si mi hijo [es] rescatado, alabo al señor. Pero cualquier cosa podría suceder", dijo, conmocionado.

Farrington contó que también vio a morir a unas 15 personas en menos de una hora, y cómo la marejada del huracán Dorian inundaba casas y lo borraba todo.

Espectáculo de desolación

Miles quedaron sin hogar en las islas más afectadas, Gran Bahama y Abaco, y la magnitud de la devastación ha dejado a muchos preguntándose si Abaco, en particular, podrá reconstruirse.

“La isla de Abaco es como un pueblo fantasma”, dijo Mark Duvinie, un residente de Marsh Harbour, la ciudad más grande de la isla, donde vivían 15.000 personas. “Sin electricidad, sin agua, sin nada”.

"Sinceramente, creo que Abaco está acabada", dijo Thaah Hepburn, otro residente de Marsh Harbour. "Absolutamente todo está destruido".

"No creo que nadie vaya a invertir aquí", opinó.

Haida Guillaume, otra residente, fue un poco más optimista. “Nada es imposible, pero la recuperación tomará mucho tiempo”, dijo.

Los esfuerzos de socorro se intensificaron el viernes, pero se vieron obstaculizados por daños en las pistas del aeropuerto y la caída de las comunicaciones.

Algunos residentes de Abaco expresaron su frustración por las largas esperas por comida y refugio y la evacuación a otras islas.

"Estamos atrapados por ahora", dijo David Bienami de Marsh Harbour. "Tenemos planes de mudarnos pero no sabemos cuándo".

"Sin agua, sin comida", comentó por su lado James Whell. "Mi plan es irme, encontrar otro lugar para vivir".

Según funcionarios de socorro de la ONU, más de 70.000 personas (prácticamente toda la población de Gran Bahama y Abaco), necesitan asistencia después de que la tormenta redujo a escombros sus hogares y destruyó sus medios de subsistencia.

