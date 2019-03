Según régimen chavista, estas son las pruebas que involucran a EEUU en apagón masivo

El apagón masivo en Venezuela, uno de los peores en el país durante este siglo, ha generado duras críticas al gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, este ha decidido echarle la culpa a los Estados Unidos, asegurando que todo se trata de una maquinación ‘imperialista’.

Así lo aseguró el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, en una reciente aparición en la televisión pública donde acusa específicamente a dos funcionarios norteamericanos. Se trata del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el senador Marco Rubio; además que se trata de involucrar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“Vamos a presentar ante las instancias internacionales los tuits de Pompeo, de Guaidó y de Rubio. Guaidó tiene que explicar en qué cabeza psicopática cabe mantener a un país sin luz hasta lograr sus objetivos políticos”, aseguró el funcionario chavista.

De acuerdo a Rodríguez, una publicación de Rubio en Twitter demostrarían su conocimiento en lo que causó el desabastecimiento de energía.

“La falla eléctrica en todo el país en Venezuela que ahora está en su hora N°25 está causando daños económicos devastadores a largo plazo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la capacidad de producción de aluminio del país fue destruida por los daños causados ​​por el apagón”, escribió el senador.

The nationwide power failure in #Venezuela now going on its 25th hour is causing devastating long term economic damage.



In the blink of an eye the countries entire aluminum production capacity was destroyed by damage caused by the blackout.