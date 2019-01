Mujeres sentenciadas por dejar comida a migrantes que intentaron cruzar frontera de EEUU

El día de ayer cuatro mujeres de una organización humanitaria en Arizona fueron sentenciadas acusadas de cometer varios delitos menores el año pasado en su intento por ayudar a migrantes que se dirigían a territorio de los Estados Unidos de manera ilegal.

El hecho se remonta a agosto del 2017 cuando Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick fueron encontradas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, al sur del estado de Arizona.

El juez federal de Tucson Bernardo Velasco comprobó que las mujeres entraron a dicha zona sin contar con la autorización necesaria, a pesar que se sabe que es un área protegida por el gobierno federal. Por lo mismo, se comprobó que ellas vulneraron las normas establecidas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

Ellas habrían estado cumpliendo una misión encomendada por el grupo No More Deaths (No más muertes) con el fin de dejar jarras de agua y latas de frijoles ya que el panorama en esta y otras zonas de caracteríticas similares son bastante complicadas para los migrantes, cuyo número decesos se ha incrementado en los últimos años bajo estas condiciones.

Tras el fallo, diversas reacciones se han hecho conocer, como el de una compañera de las sentenciadas. "Este veredicto desafía no solo a los voluntarios de No More Deaths, sino también a personas de conciencia en todo el país. (...) Si dar agua a alguien que muere de sed es ilegal, ¿qué humanidad queda en la ley de este país?", dijo Catherine Gaffney, una voluntaria con muchos años en la organización, a través de un comunicado.

Las voluntarias enfrentan cargos de hasta seis meses en una prisión federal y un pago de multa de 500 dólares, aunque aún la lectura de sentencia no se ha programado. El portal Tucson.com detalla indica que este fallo es el primero en 10 años en el que se condena a los voluntarios que realizan ayuda humanitaria.