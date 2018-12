Crucero rescató a dos pescadores perdidos desde hace 20 días en el mar Caribe

Un crucero de la compañía Royal Caribbean, Empress of the Seas, rescató este viernes a dos pescadores costarricenses que se encontraban perdidos desde hacía 20 días en aguas del mar Caribe, tras haber zarpado del Puerto Limón, en su país.

Los pescadores fueron hallados entre las aguas territoriales de Jamaica y la isla Gran Caimán, debido a que el crucero se desvió de su ruta habitual que lo llevaría hasta la ciudad de Cienfuegos, en Cuba, para evitar el mal tiempo.

Durante su navegación el crucero detectó una señal de luces proveniente de la embarcación, donde se percataron de la situación y tomaron contacto con los centros de rescate más cercanos, quienes les comunicaron que no podían proporcionar asistencia para salvar a los náufragos.

Es por ello que la tripulación del barco bajó uno de los botes salvavidas y rescató a los dos pescadores. James van Fleet, jefe de Meteorología de Royal Caribbean, calificó este hecho como un “absoluto milagro”, debido a que por el mal tiempo tuvieron que desviar su camino, que no haber sido así, no hubiesen hallado a los hombres.

James van Fleet precisó que los navegantes se quedaron dormidos durante la noche y no se dieron cuenta que el bote se iba alejando de su destino original, por lo que cuando quisieron volver a Puerto Limón, se les terminó el combustible.

“Suerte, alineación de estrellas, Dios, o lo que sea en que quieras creer, el hecho es que nosotros no debimos estar en esa área si es no cambiábamos nuestra ruta para ir a Ocho Ríos, Jamaica, lo cierto es que es difícil no pensar en que hay un “plan” más grande en todo esto”, aseguró el meteorólogo.

Finalmente, los marineros fueron bajados del barco en Ocho Ríos para recibir atención médica. La tripulación del crucero les dio 300 dólares para comprar ropa y comida cuando les dieran de alta en el hospital y puedan regresar a Costa Rica.