Sabía que moriría y dejó regalos a su vecinita para las próximas 14 navidades

Sucedió en Estados Unidos. Un hombre de 87 años preparó 14 regalos para la hija de una pareja de vecinos que vivían muy cerca a su casa y se habían ganado su cariño. Él quería que, incluso luego de su muerte, la bebé de 2 años no se quedara nunca sin una sorpresa por Navidad.

Ken Watson, había perdió a su esposa en febrero de 2012. Al no tener nietos, el anciano buscó actividades para mantenerse ocupado. Así en 2016 vio nacer a Cadi, la hija de unos vecinos a quien le agarró mucho cariño y a la que visitaba cada vez que podía antes de que su salud complicara más por su avanzada edad.

En un último acto de desprendimiento, el anciano se encargó de preparar regalos para las próximas 14 navidades de la niña. Estos fueron encontrados por los hijos de Ken cuando hacían limpieza en el sótano de su hogar días previos a la Navidad.

Tras descubrir estos regalos, los hijos fueron hasta la casa de los padres de Cadi, Caroline y Owen Williams, para entregárselos. Ninguno pudo contener las lágrimas conmovidos por la tierna acción del anciano.

El caso fue dado a conocer por el padre de la pequeña Cadi, Owen Williams a través de su cuenta oficial de Twitter. En esta dice “Nuestro vecino anciano falleció recientemente. Su hija apareció hace unos instantes agarrando una gran bolsa de plástico. En el saco estaban todos los regalos de Navidad que él compró para nuestra hija para los próximos 14 años”.

Además agregó “Él siempre nos dijo que llegaría a los 100 años y le daría a nuestra hija sus regalos hasta que cumpla 16”.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor