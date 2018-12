Hijastra de Daniel Ortega que lo acusó de violarla se solidarizó con Thelma Fardin

Zoilamérica Narváez es la hijastra del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, a quien denunció por abusar de ella sexualmente por largos 13 años, desde que era una niña de apenas 9, hasta que se fue de la casa a los 22. Aunque ella asegura que luego de esa época, comenzaron los acoso e intimidaciones, según su testimonio.

La nicaragüense, quien actualmente tiene 51 años y es socióloga y consultora de Comunidad Casabierta, una organización de derechos LGBTI en Costa Rica, país donde reside hace 5 años, es hija de la actual primera dama de su país, Rosario Murillo.

Habiendo vivido este calvario, la mujer se solidarizó con la actriz argentina Thelma Fardin, quien esta semana conmocionó a su país por denunciar que su compañero en la serie ‘Patito Feo’, Juan Darthés, la violó cuando tenía 16 años, durante una gira justamente en Nicaragua, país de Zoilamérica Narváez.

La denuncia de Thelma Fardin hizo que Narváez reviva la pesadilla que vivió con Daniel Ortega, pero también la reconfortó saber que cada vez más mujeres se atreven a denunciar este tipo de abusos, por más famoso o poderoso que sea el agresor, por lo cual dijo sentirse identificada.

“La leí y la viví con mucha más que cercanía, diría que he estado con ella desde que salió la primera noticia sobre su caso. Precisamente porque creo que nosotras, que hemos vivido situaciones de ese tipo, podemos entender mejor que nadie lo que sentimos ante un episodio así“, declaró Zoilamérica Narváez al medio argentino Infobae.

Añadió que se siente muy involucrada e identificada con Thelma, por varias razones. “La primera es que me identifican estas historias que permanecieron dormidas muchos años, quizás en un afán nuestro, de las mujeres, de evadir el dolor. El dolor resulta tan complejo de manejar que una hace un intento muy grande por evadirlo”.

Sobre la denuncia que hizo a Daniel Ortega, dijo que “muchas veces no se trata de la necesidad de que el hecho sea castigado, sino de liberarse a una misma. Porque suele pensarse que nosotras las mujeres hacemos este tipo de cosas con el objetivo de dañar a los hombres. Y no; la primera razón tiene que ver con liberarnos”.

“Cuando me fui de mi casa y no pudo seguir el abuso sexual, siguió el acoso. Un llamado, oír esa misma voz, me revivía la parte traumática que me había quedado. Era la misma sensación de no tener escapatoria. A donde yo fuese, incluso en mis viajes laborales de entonces, recibía una llamada de él (Daniel Ortega)”, puntualizó.

“Viví intimidaciones y amenazas de Daniel Ortega. Todo eso me hizo sentir y me llevó a estar muy sola. Por eso creo que lo más importante que está pasando en Argentina es que Thelma no está sola, y que aun cuando ella tuvo que volver al lugar de los hechos para hacer la denuncia, nunca más va a volver a estar sola, y ese es el símbolo más importante”, finalizó Zoilamérica Narváez.

Dato:

En Nicaragua, la violencia contra la mujer es muy común. La dirigente de Red de Mujeres contra la Violencia, María Elena Domínguez, organización no gubernamental, advierte de que las agresiones contra las mujeres están por alcanzar "niveles de epidemia". Según el director del Instituto de Medicina Legal, el sistema promueve la impunidad.