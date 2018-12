Perdió una pierna en la guerra, pero ahora es entrenador de boxeo [VIDEO]

En el 2004, el sargento Moses Sonera, de origen puertorriqueño, combatió en Irak para el ejército de los Estados Unidos. En uno de los enfrentamientos, una bomba le explotó en la pierna izquierda, por lo que los médicos debieron amputársela para salvarle la vida. El mismo contó su historia en un video que se puede apreciar en Youtube.

El sargento recibió la Medalla del Corazón Púrpura por parte del ejército de Estados Unidos, pero desde entonces su vida cambió para siempre. En una entrevista que le dio a la cadena Univisión, contó que, aunque fue difícil, pudo salir adelante, ayudando a los demás con lo que sabe hacer desde hace muchos años, incluso antes del accidente, que es entrenar a boxeadores.

“Me motivó mi familia, Dios, y seguir para adelante. Al principio es difícil, algunas veces no sales de esa depresión. Yo salí, y el deporte del boxeo me ayudó para salir adelante y lo tomé de ejemplo para ayudar a los demás. Y muchas personas en mi situación me llaman a decirme necesito hacer esto, como puedo mejorar aquello, pero poco a poco se van a olvidar del problema que tienen”, aseguró Sonera.

Moses Sonera también entrena boxeadores con alguna discapacidad.

“Mi sueño es tener un gimnasio, donde puede ir todo tipo de gente, pero especialmente para veteranos que tengan problemas, no solamente físicos sino mentales también, y lograr hacer algo por ellos, poner mi granito de arena para ayudarlos”, precisó Moses Sonera al referido medio de comunicación.

El exsargento añadió que la gran motivación que tiene es su familia, y que por ellos decide salir adelante cada día. El video de las palabras de Moses Sonera ya tiene muchas reproducciones en Youtube y han motivado a muchas personas a seguir su ejemplo.