Motociclista casi muere ahorcado por cable que se descolgó de poste [VIDEO]

Un gran susto se llevó un motociclista cuando se trasladaba para su trabajo. Y es que el joven sufrió un brusco accidente al enredarse con un cable que colgaba peligrosamente a baja altura de un poste. El hecho ocurrió en Fontibón, Colombia, y las imágenes de lo sucedido llegaron a YouTube.

Según se puede ver en las imágenes de YouTube, el joven transitaba por una avenida y de pronto tuvo que detenerse luego que un cable se enredó en su cuello y le estaba cortando la respiración.

Nicolás Pedraza García es el protagonista de este accidente en Colombia, quien contó que al sentir el cable en su cuello frenó su motocicleta porque se estaba ahorcando.

“Iba al trabajo cuando siento una frenada brusca. Del susto me mandé la mano al cuello y fue cuando me di cuenta que eran unos cables, ya me estaba quedando sin respiración. Frené la moto, me bajé y me senté porque me estaba ahorcando”, se escucha decir al joven en el video de YouTube.

Asimismo, explicó que policías lo auxiliaron y evitaron que perdiera el conocimiento. Sin embargo, a Nicolás Pedraza se le alcanzó a mover una vértebra, por lo que le dieron 20 días de incapacidad.

Según autoridades de Colombia, en lo que va del año han muerto 222 personas en accidentes relacionados con el cableado eléctrico de la ciudad.

Por el momento se desconoce a qué compañía pertenece el cable, sin embargo las autoridades ya se encuentran investigando.