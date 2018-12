Colombia recuerda el peor atentado ordenado por Pablo Escobar [VIDEO]

Cada 2 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de Pablo Escobar, es un día en el que Colombia recuerda las heridas que dejó el narcotraficante más sanguinario de su historia, el cual fue culpable de convertir al país en un mar de sangre y enlutar a miles de familias en todo el país sudamericano.

Y entre los cientos de atentados que se le atribuyen a Pablo Escobar, sin duda, el más destructivo y que dejó en claro que el narcotraficante estaba en una guerrera frontal contra todo el Estado colombiano, incluyendo a los civiles, se dio el lunes 27 de noviembre de 1989, cuando hizo explotar un avión de Avianca con 107 personas a bordo, como se reseña en un video de Youtube.

El avión despegó pasadas las 7:10 a.m. de ese fatídico día desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con destino a Cali. Sin embargo, las personas, que no me imaginaron su tráfico final, nunca llegaron a su destino, pues cinco minutos después, cuando la nave sobrevolaba el municipio de Soacha, una bomba acabó con sus vidas.

El objetivo de Pablo Escobar con este atentado era asesinar al por entonces candidato presidencial César Gaviria, quien salvó su vida tras suspender su viaje a último minuto, convirtiéndose luego en mandatario de Colombia. Tres meses antes de lo sucedido, el líder del ´Cartel de Medellín’ ordenó la muerte de Luis Carlos Galán, quien en un inicio era el candidato liberal.

Según reseña un comunicado de la Fundación Colombia con Memoria, la tragedia que enlutó al país el 27 de noviembre de 1989 dibujó claramente "el alcance terrorista de la organización que lideraron los narcotraficantes Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros mafiosos de la época".

El comunicado añade que este atentado “constituye uno de los episodios más graves en la guerra que libró la mafia contra la sociedad y el Estado en los años ochenta y comienzos de los noventa, en un hecho que en 2009 fue declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación”.

Por este crimen, solo una persona, John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, jefe de sicarios de Escobar, pagó cárcel tras la investigación de la justicia colombiana. Los familiares de las víctimas del vuelo fueron reconocidos hace una década por la Fiscalía como víctimas de un delito de lesa humanidad.