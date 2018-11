Jóvenes fingen ser secuestrados con el nuevo “Reto de las 48 horas”

Un nuevo reto viral en México pone en alerta a los padres con desafía “Reto de los 48 horas”.

El reto viral en México se trata eliminar los contactos de sus familiares durante el tiempo antes mencionado.

Una joven de 20 años desapareció el 5 de noviembre en la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco en México, que localizada al día siguiente.

La joven dijo que presuntamente había sido secuestrada. Un policía la encontró nerviosa y desorientada por las calles. Por lo que alertaron el regreso del nuevo reto viral.

"No estaba bajo ninguna el influjo de drogas ni alcohol, tuve la oportunidad, inclusive de interactuar con ella, hasta donde ella lo permitió. No es un tema de secuestro y todo indica que no es un tema tampoco de alguna organización delictiva (…) es un tema de carácter más familiar-personal", dijo Fernando Valenzuela, fiscal de Tabasco.

Vale destacar que la Universidad de Investigación de Delitos Informativos informó que el “Reto viral de las 48 horas” está de nuevo en tendencias y podría poner en riegos la vidas y los jóvenes.

¿De qué se trata el “Reto de las 48 horas”?

El juego se trata de iniciar el reporte de las desaparición del “jugador”. La persona suma puntos si los familiares o amigos comienzan a publicar la desaparición en las redes sociales.

El juego comenzó en el año 2016 pero la “desaparición” era de 72 horas. En el 2015 un sitio web publicó una noticia falsas, pero se dio a conocer luego que una página del Reino Unido replicara la nota.

En México el reto viral se volvió realidad y en el año 2016 la Procaduría General de Justicia activó Alerta Amber para buscar adolescentes, que eran encontrados 48 o 72 horas.