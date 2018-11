Facebook: policía es grabada hablando de sexo en plena intervención [VIDEO]

Video de policías se hizo viral en Facebook. Una oficial colombiana fue captada conversando con su colega mientras le revelaba detalles de su encuentro íntimo. Ambas estaban sonrientes y tranquilas hasta que se percataron que eran grabadas por un hombre que estaba detrás de ellas.

"Íbamos a hacer el amor más rico esa noche y me compré un babydoll rosado", se escucha decir a la policía en el video de Facebook. Ambas continúan la conversación hasta que la agente se da cuenta de la presencia de otra persona. Sorprendida, la policía le cuestiona ¿Puedo tener intimidad con mi compañera para hablar, señor?".

El sujeto -cuya identidad no fue revelada- continúa grabando y le responde que sí puede privacidad solo que no comprende “por qué están hablando de eso (tema sexual) en medio de un operativo policial”.

Tras su difusión en Facebook, el video ha tenido diferente tipo de reacciones y hay quienes consideran irrelevante la conversación de las agentes mientras realicen su trabajo y otros acusan al hombre de inmiscuirse en conversaciones ajenas.

“No le veo nada de malo ella es un ser humano como cualquiera y también puede planear sus descanso. Se le pasó y no se dio cuenta de que el radio estaba prendido o yo no sé cómo fue pero no veo cual es el escándalo o ¿Por qué es policía no tiene derecho a la intimidad?, cuestionó una usuaria de Facebook.

Mira el video de Facebook aquí: