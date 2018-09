EN VIVO | Huracán Florence alcanza categoría 4 y amenaza la costa este de EEUU

Florence se convirtió este lunes en un huracán de gran intensidad con vientos de 195 km/hora a medida que avanza hacia la costa este de Estados Unidos, donde al menos un millón de personas recibieron órdenes de evacuación.

A las 16:00 el huracán de categoría 4 sobre 5 soplaba con vientos máximos sostenidos de 195 Km/hora y estaba a unos 1.985 Km/h al sureste de Carolina del Norte, según un boletín del Centro Nacional de Huracanes.

Florence, cuyo ojo actualmente se centró entre las islas de Bermuda y Bahamas, tocará tierra entre el jueves y el viernes en la frontera de Carolina del Norte y Carolina del Sur, si bien la trayectoria aún no es clara.

Ambos estados, así como el de Virginia, más al norte, declararon estado de emergencia para acelerar los planes de contingencia y ordenaron a la población evacuar las zonas costeras de Estados Unidos.

"Estoy ordenando la evacuación obligatoria, no voluntaria, obligatoria", dijo el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster.

"Cerca de un millón de personas estarán abandonando la costa", añadió, al detallar los planes de revertir la dirección del tráfico en algunas autopistas para facilitar el éxodo tierra adentro.

"Esto es un huracán de verdad", dijo el gobernador. "Las evacuaciones son inconvenientes, pero no queremos arriesgar una sola vida".

En Charleston, una vieja ciudad portuaria de Carolina del Sur, los residentes se aprestaban a llenar sacos de arena y comprar provisiones antes de que comenzara el éxodo masivo.

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K