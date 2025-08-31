HOYSuscripcion LR Focus

México

Sismo en México hoy, domingo 31 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Cada sismo en México registra una magnitud, epicentro y profundidad, las cuales son reportadas por el Servicio Sismológico Nacional.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 31 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 31 de agosto.

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los sismos, emitiendo reportes con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, esenciales para la prevención.

México, al estar en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las regiones con más actividad sísmica a nivel global. La mayoría de los sismos anuales ocurren en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California.



¿Dónde fue el último sismo en México hoy, domingo 31 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.



¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La alta actividad sísmica en México se explica por su ubicación en la convergencia de cinco placas tectónicas en continuo desplazamiento: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica provoca una liberación continua de energía, originando sismos dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Tras cada reporte sísmico en México, las autoridades federales y estatales activan los protocolos de seguridad correspondientes, los cuales incluyen:

  • Monitoreo del temblor en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, cada 19 de septiembre se realiza el simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy

LEER MÁS

