HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     
Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto
Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto     Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto     Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto     
México

Temblor en México hoy, lunes 25 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Los temblores en México se podrán seguir gracias al Servicio Sismológico Nacional, donde se conocerá la magnitud y epicentro.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto. | Composición LR

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los movimiento telúricos en México, ofreciendo reportes en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas con mayor posibilidad de sismo en todo el mundo. Estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California concentran gran parte de los temblores que se registran de manera anual.

PUEDES VER: Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

lr.pe

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, lunes 25 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

PUEDES VER: ‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

lr.pe

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su complicada posición geológica, localizada en la convergencia de cinco placas tectónicas que se mueven constantemente: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación considerable de energía, que tienen forma ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

PUEDES VER: Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

lr.pe

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un sismo en México, las autoridades, incluyendo tanto federales como estatales, ponen en marcha protocolos de seguridad que contemplan:

  • Monitoreo sísmico en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, el 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio busca reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

Notas relacionadas
Fuertes lluvias acabaron con la vida de dos personas en México

Fuertes lluvias acabaron con la vida de dos personas en México

LEER MÁS
Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

LEER MÁS
‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

LEER MÁS
La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

LEER MÁS
¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

LEER MÁS
¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, domingo 24 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, domingo 24 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 22 de agosto

Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora, grupo y canal para ver los partidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota