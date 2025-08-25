Temblor en México hoy, lunes 25 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto. | Composición LR

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los movimiento telúricos en México, ofreciendo reportes en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas con mayor posibilidad de sismo en todo el mundo. Estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California concentran gran parte de los temblores que se registran de manera anual.

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, lunes 25 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su complicada posición geológica, localizada en la convergencia de cinco placas tectónicas que se mueven constantemente: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación considerable de energía, que tienen forma ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un sismo en México, las autoridades, incluyendo tanto federales como estatales, ponen en marcha protocolos de seguridad que contemplan:

Monitoreo sísmico en tiempo real.

Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.

Activación de sistemas de alerta temprana.

Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, el 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio busca reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.