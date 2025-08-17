HOYSuscripcion LR Focus

México

Último sismo de hoy, domingo 17 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

La actividad sísmica se intensificó en México la madrugada del 17 de agosto, generando preocupación entre los ciudadanos en diversas regiones.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 17 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 17 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica volvió a manifestarse en México durante las primeras horas de este domingo 17 de agosto, causando preocupación entre la población. Como en ocasiones anteriores, numerosos ciudadanos reportaron temblores en diversas regiones del país.

México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

Último sismo en México, domingo 17 de agosto

No hay temblor por el momento en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno provoca que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad mediante una red de más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por todo el país.

