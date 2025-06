Conoce a Alfonso Romo, dueño del banco Vector que EEUU acusa de lavar dinero y que lo relaciona con cárteles de drogas

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que vinculan a tres bancos mexicanos con actividades relacionadas al lavado de dinero derivado del tráfico ilegal de opioides. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector.

Esta última pertenece al empresario Alfonso Romo, según los datos proporcionados por la Red. Vector, una firma de corretaje que maneja casi 11 mil millones de dólares en activos, estaría involucrada en el lavado de grandes sumas de dinero a favor de cárteles mexicanos, además de facilitar pagos para la compra de precursores químicos necesarios para la fabricación de fentanilo.

¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector Casa de Bolsa?

Alfonso Romo, dueño de Vector Casa de Bolsa, es una de las múltiples figuras del ámbito empresarial y político que han incursionado en el mundo deportivo, como es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue remista en la UNAM. Además de su carrera como exatleta olímpico, Romo tiene vínculos políticos debido a su historia familiar: el tío de su abuelo fue el presidente Francisco I. Madero, según la BBC.

Asimismo, Romo Garza completó sus estudios de ingeniería agrícola en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En 1987, junto con un grupo de inversionistas, adquirió Vector Casa de Bolsa, la cual hoy cuenta con más de mil empleados a nivel nacional e internacional y presencia en al menos 11 países.

En el ámbito político, Romo estuvo relacionado con el expresidente Vicente Fox, ya que en el año 2000 fue coordinador de campaña del panista. Esta relación no fue obstáculo para que, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, fuera nombrado en 2018 como coordinador del Proyecto de Nación.

Vector y su vínculo con cárteles mexicanos, según Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el banco Vector de Alfonso Romo permitió que una “mula del Cártel de Sinaloa” lavara aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021. Asimismo, entre 2018 y 2023, se descubrió que esta firma realizó pagos por más de un millón de dólares, a nombre de compañías mexicanas, hacia empresas ubicadas en China.

Siguiendo con su vida personal, Alfonso Romo participó en salto ecuestre representando a México en los Juegos Olímpicos de 1996 y 2000, a los 46 y 50 años, respectivamente. Para entonces, ya contaba con una amplia trayectoria en los negocios: en 1985 adquirió la Cigarrera La Moderna y en 1987 compró Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex), la cual renombró como Vector Casa de Bolsa.

De acuerdo con el portal especializado Horse Network, Romo fue un apasionado jinete desde su juventud y fundó La Silla a principios de los años 90 con la intención de promover el salto ecuestre mexicano. Esta organización ecuestre es reconocida internacionalmente por su criadero de caballos y la organización de competencias tanto nacionales como internacionales.

Sheinbaum rechaza acusaciones de lavado de dinero de bancos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el presunto lavado de dinero a través de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector, que fueron mencionadas en investigaciones relacionadas con vínculos con cárteles de drogas.

Sheinbaum resaltó que el Departamento del Tesoro de EEUU no ha presentado pruebas que demuestren que existe lavado de dinero. "Se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con afirmaciones, sino con pruebas contundentes", afirmó la presidenta mexicana.

Asimismo, la presidenta subrayó que México no se somete a Estados Unidos: "México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta", agregó.

