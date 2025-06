Tiene 23 años, es piloto de la Guardia Nacional y su sueño es transportar a Claudia Sheinbaum: la historia de Hasel Aguilar

Hasel Aguilar, es una de las dos mujeres que conforman la primera generación de pilotos aviadores de la Guarda Nacional (GN). La suboficial de 23 años es originaria de Puebla y ya ha piloteado aeronaves de ala fija y semifija como el Cessna, el Grob 120-TP y el Pilatus PC-7, ahora apunta más alto y se ha propuesto volar helicópteros de la institución federal que emplea para misiones de seguridad pública.

"Mi meta es ser comandante, ya sea de aeronaves de ala fija o de ala rotativa, claro que me gustaría volar una de las 24 aeronaves de ala rotativa, para eso me gustaría especializarme, tomar cursos en el extranjero e ir escalando en mi jerarquía", mencionó Aguilar quien manifestó sin ataduras su sueño de trasladar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha sido una figura de admiración e inspiración a lo largo de su vida.

Ser piloto de la Guardia Nacional era su sueño desde pequeña

Hansel Aguilar se graduó en 2020 del Colegio del Aire de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) en Zapopan, Jalisco, y ya cuenta con más de 240 horas de vuelo en su bitácora. La joven comenta que desde muy pequeña tenía el sueño de pertenecer a un grupo de élite del ejército que pilotara las más importantes aeronaves, ahora pertenece a los 13 pilotos, 11 hombres y 2 mujeres, que conforman la primera generación de aviadores de la Guardia Nacional.

"Es un sueño en común que tenía con mi hermana, Naomi, quisimos ser pilotos desde los 16 años, ella no pudo entrar al Colegio del Aire por un problema médico, ahora me levanto todas las mañanas pensando en que estoy cumpliendo nuestro sueño", señaló entusiasmada la originaria de Huauchinango, Puebla, quien prefiere volar por la noche en la avioneta Cessna que lo considera como "su primer amor". "Es algo que no cualquiera puede realizar", enfatizó.

Hasel Aguilar desea inspirar con su historia de superación

"Volar no es un trabajo, sino una pasión", reflexiona Aguilar en las instalaciones de la Dirección General de Operaciones Aéreas, de la Guardia Nacional, en la Base Contel, ubicada en Iztapalapa. La también licenciada en Seguridad Pública, se muestra feliz de poder ayudar a los ciudadanos desde su posición y confiesa que espera poder inspirar con su historia a las niñas a luchar por sus sueños, así como lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con ella.

"Sueño con inspirar a mujeres, inspirar a alguna niña que diga que ella quiere ser piloto y que quiera demostrarse así misma que las mujeres estamos llenas de pasión y que también podemos proteger a la población", mencionó la suboficial de la Dirección General de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional, este ente cumplió en 2025, 6 años de su creación y cuenta con funciones muy importantes como: