Pensión Bienestar en julio 2025: ¿Quiénes recibirán pago doble y qué deben saber los beneficiarios?

El Gobierno de México confirmó que algunos beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán un pago doble en julio de 2025. No obstante, este beneficio no es igual para todos los beneficiarios, pues depende de ciertas condiciones vinculadas a otras pensiones, así como a posibles retrasos o acumulación de pagos.

Algunos adultos mayores recibirán un pago adicional debido a la coincidencia de fechas con otros programas de pensiones. Esta medida ha generado dudas entre los beneficiarios, quienes buscan aclarar las condiciones para recibir el doble depósito.

Pago doble para adultos mayores: ¿quiénes califican?

El pago doble se entregará a los adultos mayores que cuenten con una pensión del IMSS o del ISSSTE, así como con la pensión del Bienestar. Esto se debe a que en julio se cruzan las fechas de ambos depósitos. Según el calendario oficial:

IMSS efectuará el pago el 1 de julio

ISSSTE depositará la cantidad correspondiente a agosto de 2025 el 31 de julio

Por lo cual, no se recibirá un doble depósito por parte de Pensión Bienestar, sino que es resultado de que las fechas de pago de dos programas diferentes coinciden, lo que provoca la impresión de un depósito duplicado en el mes de julio.

¿Qué ocurre con los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Un error frecuente entre quienes comienzan su trámite es creer que recibirán un pago retroactivo o un monto doble en su primer depósito, pero esto no es correcto. Los nuevos beneficiarios obtendrán su primer pago bimestral únicamente después de recoger su tarjeta del Banco Bienestar y activar su NIP.

En caso de que no puedan cobrar a tiempo y el pago se acumule con el siguiente periodo, podrían recibir ambos depósitos juntos. Sin embargo, esto no implica un pago doble, sino un pago acumulado. Por ejemplo, si la tarjeta no llega o no se activa en julio y el primer cobro se realiza en septiembre, el sistema emitirá ambos pagos al mismo tiempo. Esta situación es excepcional y no representa la operación habitual del programa.