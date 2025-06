Cazzu se sintió ‘rechazada’ por Bad Bunny antes de conocerse: “Este pibe no me quiere aquí”

Mientras que Cazzu continúa con su crecimiento profesional en la industria musical con nuevos proyectos, la cantante argentina compartió diversos recuerdos de su vida personal, en la que incluye un breve episodio con Bad Bunny de cómo se conocieron.

Estas revelaciones se dieron en un podcast argentino, 'Patria y Familia', en el que relató como fue su accidentado encuentro con el cantante puertoriqueño en un show en Buenos Aires, cuando colaboró con Khea y Duki en la canción Loca.

Cazzu se sintió rechazada por Bad Bunny cuando se vieron por primera vez

Julieta Cazuchelli, conocida como Cazzu contó que su encuentro fue en medio de una confusión, porque fue informada de que estaba invitada a participar del show en el Luna Park junto a los demás artistas.

"Yo lo conocí en el escenario. No me avisaron que nos habían invitado, boicot… ¡No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio! Resultó que como estábamos muy desconectados entre sí… estaban todos ahí, la única que no estaba era la Julieta…", contó entre risas.

La cantante argentina dijo que al enterarse de la situación, la llevó a sentirse rechaza, aunque después de unas horas descubriría que todo fue un malentendido. "Yo dije: ‘Pasa algo, este pibe no me quiere, hay algo que no está bien’. Yo, como buena persona que soy, dije: ‘Yo me quedo en mi casa’ y en un momento dije: ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a los lugares donde no me invitan’…".

Bad Bunny llamó a Cazzu para que regrese al concierto

Julieta pensó que era una noche perdida, se había ido del Luna Park resignada, pero mientras caminaba por las calles de Buenos Aires recibió una llamada inesperada: 'Baby, ¿en dónde tú estás?'

Tras la sorpresa, la cantante regresó rápidamente al concierto: "Yo llegué dos canciones antes de la canción, el show ya había empezado… Cuestión de que yo aparecí en el escenario y ahí lo conocí a Bad (Bunny). Él (es buena persona)”.

¿Cazzu y Bad bunny tuvieron una relación?

Nunca confirmaron que tuvieron una relación oficial; sin embargo, en el 2021, durante una entrevista en el programa Podemos Hablar de Telefe, Cazzu reveló una anécdota que vivió con el reguetonero en una de sus primeras citas.

"Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien… Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros", comentó con humor.

La cita que recuerda Julieta con cariño fue cuando ambos recibieron una amonestación de un policía porque saltaron una reja. “Me acuerdo de que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia…”, recordó entre risas.