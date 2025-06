Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban enamorados desde pequeños, según Pepe Aguilar

La atención mediática se centra, desde hace varios meses, en la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, dos de las figuras más influyentes en la música regional de México. Su relación no solo provocó sorpresa entre sus seguidores, sino que también generó una ola de críticas en redes sociales. La historia entre ambos artistas, ahora confirmada por el padre de Ángela Aguilar, parece tener raíces profundas.

Los rumores se intensificaron tras la separación del intérprete de “Adiós amor” de la cantante Cazzu. Sin embargo, en medio de la especulación, el padre de Ángela, el también reconocido cantante Pepe Aguilar, rompió el silencio para ofrecer su versión de los hechos y dar luz sobre cómo surgió esta nueva etapa en la vida de su hija.

“Estaban enamorados desde chiquillos”, declaró Pepe Aguilar

Durante una entrevista con Pati Chapoy, el intérprete de “Por mujeres como tú” habló por primera vez sobre el vínculo afectivo entre su hija y Christian Nodal. Con un tono sereno, Pepe Aguilar aseguró que entendió que “estaban enamorados desde chiquillos”, haciendo referencia a los primeros encuentros de ambos artistas durante la Gira 2018 del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, en la que ambos coincidieron.

El cantante señaló que la relación sentimental no surgió recientemente, sino que existía una conexión previa que con el paso del tiempo tomó fuerza. Aguilar explicó que durante la pandemia, Ángela y Nodal mantuvieron distancia, pero la cercanía se reactivó tras la ruptura del intérprete con su expareja. A pesar de que el inicio de la relación oficial causó impacto en redes sociales, el padre de la joven dejó claro que se trata de un vínculo auténtico y no repentino.

Pepe Aguilar opinó sobre el impacto negativo de las redes sociales en los artistas

El artista Pepe Aguilar también se refirió al uso de las redes sociales y considera que antes la gente las usaba para acercarse a sus artistas favoritas pero que ahora son plataformas en las que predominan comentarios negativos. “De repente morfeó las redes sociales, de ser algo que acercara a los fans con la gente que admiraban o con deportistas, ahora los acerca para mentarles la madre y hacer comentarios desagradables”, expresó durante la entrevista con Chapoy.

Más allá de ello, indicó que no le presta atención a los comentarios negativos que se leen en las redes sociales. "Yo le hablo a la gente que me quiere escuchar, quien no me quiere escuchar no me interesa en lo más mínimo. Sobre todo si lo que quiere es ofender”, concluyó.