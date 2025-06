Alcaldesa de Los Ángeles defiende a Claudia Sheinbaum luego de que Kristi Noem la acusara de promover protestas: "Es indigno el rol de la secretaria"

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, cuestionó a Kristi Noem luego de que acusara a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de promover las protestas en contra de las redadas de ICE en Estados Unidos.

Durante una entrevista en Latinus, Bass señaló que, "es indigno el rol de la secretaria el describir a la presidenta de México en ese sentido". Además, agregó que la postura de Noem es "una caracterización despreciable".

Sheinbaum "es una líder"

"Esta mujer es una científica, es una líder y ¿cómo se atrevió (Noem) a describirla así?", expresó Karen Bass a la prensa. La alcaldesa de Los Ángeles, defendió el rol de Sheinbaum por proteger a inmigrantes de redadas violentas en EE.UU.

En otro momento, la alcaldesa indicó que durante la jornada del partido inaugural de la Copa Oro, en el que se enfrenará México y República Dominicana, "no les voy a recomendar a los mexicanos que no vayan a apoyar su selección, pero tampoco les puedo garantizar que no habrá redadas en el estadio".

Inmigrantes protestan en EE.UU., como en los demás países

Karen Bass calificó las protestas de inmigrantes y simpatizantes como "todos los países lo hacen todo el tiempo y somos una ciudad de inmigrantes, somos una ciudad internacional".

"Si apoyas a los migrantes no serás violento, porque si lo eres, le estás dando pretextos a los militares y a la Guardia Nacional para venir", sostuvo Bass.

Al ser consultada sobre las políticas migratorias de Trump, sobre si está ganando la narrativa frente al Partido Demócrata en temas de inmigración y seguridad, la alcaldesa dijo que solo puede hablar por Los Ángeles, más de no Estados Unidos.