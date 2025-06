Redadas en Estados Unidos: ICE intensifica operativos contra inmigrantes en estos lugares

Las redadas de ICE crecieron significativamente desde el inicio de la segunda Era Trump. Las autoridades intensificaron los operativos de inmigración en las últimas semanas y apuntan a centros de trabajo y tribunales migratorios. Fuentes cercanas al gobierno dicen que el objetivo es llegar a una meta de 3.000 detenciones al día, número establecido por el subsecretario de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Las tensiones se sienten no solo en las calles, sino también en los hogares de miles de inmigrantes que temen la deportación. El envío de tropas de la Guardia Nacional y marines a algunas zonas ha aumentado el miedo y la desconfianza entre las familias migrantes.

ICE aumentó redadas contra inmigrantes en estas ciudades de EE.UU.

Las ciudades más afectadas por las recientes redadas de ICE son Los Ángeles, Houston, y Nueva York. En estas zonas, los operativos de inmigración se enfocaron en lugares de trabajo. Allí se ha informado de la detención de inmigrantes sin documentos. La presión en aumento llevó a más protestas. Activistas, sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes organizaron muchas de ellas. En algunos casos, los manifestantes se enfrentaron a la policía. Esto llevó al uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por parte de las fuerzas del orden.

Una parte importante de las manifestaciones fue pacífica. Sin embargo, las imágenes de disturbios, que se han compartido en redes sociales, siguen mostrando caos y violencia. Esto podría justificar más medidas de control.

Redadas de ICE: objetivos y su impacto en los inmigrantes

Las redadas de ICE no solo buscan detener a inmigrantes sin documentos. También buscan enviar un mensaje sobre la política migratoria del gobierno Trump. Estephanie Schwartz, de la London School of Economics, dice que el objetivo es causar miedo en la comunidad inmigrante. Ella explica que usar agentes armados en una redada doméstica busca infundir miedo y reforzar la idea de que los inmigrantes no son bienvenidos.

Este enfoque fuerte busca fortalecer el mensaje del gobierno Trump sobre la inmigración. Presenta a los inmigrantes como una amenaza para la seguridad del país. Las redadas y su aparición en los medios ayudan a difundir la idea de que cualquier persona que parezca inmigrante puede ser víctima de la violencia del estado, incluso en su vida diaria.

Las políticas de Trump y el futuro de la migración en Estados Unidos

Las redadas de ICE son parte de una política del gobierno Trump. Esta política busca endurecer las medidas contra los inmigrantes. Trump ha dicho que la migración es una "invasión". Él considera que las medidas de control son importantes para la seguridad nacional. Para los inmigrantes, sobre todo los que no tienen documentos, las políticas actuales significan un miedo a ser arrestados y deportados.

Las redadas aumentaron en lugares de trabajo. Esto ha generado un debate sobre si estas acciones son correctas y funcionan. El gobierno federal dice que su política es necesaria por la inseguridad. Pero muchos activistas y defensores de los derechos humanos creen que las redadas son un abuso de poder. Dicen que van contra los derechos de los inmigrantes.