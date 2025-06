Senadores del PRI en México piden investigar la presunta desaparición de obras de Frida Kahlo tras denuncias de robo

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron a la Secretaría de Cultura y al Banco de México (Banxico) investigar la presunta desaparición de varias obras de la artista de México, Frida Kahlo. Ello luego de que Hilda Trujillo, promotora cultural y exdirectora de la Casa Azul y el Museo Diego Rivera, hiciera públicas las denuncias sobre el robo de pinturas que, según su testimonio, habrían sido sustraídas y halladas en colecciones privadas y casas de subastas.

A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Senado, los legisladores del PRI han exhortado a las autoridades correspondientes a actuar conforme a la ley ante lo que consideran una violación grave al patrimonio cultural de México.

Denuncian que obras de Frida Kahlo estarían en colecciones privadas

Hilda Trujillo, en sus declaraciones públicas de abril de 2025, relató que varios cuadros y dibujos de Frida Kahlo, originalmente inventariados por el pintor Diego Rivera, han desaparecido bajo circunstancias sospechosas. La promotora cultural mencionó que, durante su tiempo al frente de los museos, se dio cuenta de la irregular salida de piezas que estaban bajo resguardo.

Según los documentos notariales, las obras no debían salir de las instalaciones del museo ni siquiera para exposiciones, sin embargo, varias piezas catalogadas se han encontrado en casas de subasta. Entre las obras desaparecidas se incluyen piezas emblemáticas como Frida en llamas, Congreso de los pueblos por la Paz, La Libertad Americana, Mi chata ya no me quiere y diversos dibujos de la artista realizados sobre papel. Además, Trujillo denunció la desaparición de páginas del diario personal de Kahlo, un hallazgo alarmante que pone en duda la integridad de los archivos del museo.

La promotora cultural también recordó que desde 2011 se tiene constancia de la falta de diversas obras, pero hasta la fecha no se ha podido determinar cómo o cuándo salieron del museo.

Museos niegan robo de obras de Frida Kahlo

Por otro lado, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo ha rechazado las acusaciones de robo y ha calificado las denuncias como infundadas. Según su versión, no se han presentado denuncias formales durante la gestión de Hilda Trujillo, quien dejó su cargo debido a irregularidades administrativas y conflictos de interés. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que supervisa los museos a través de un fideicomiso privado a cargo de Banxico, ha argumentado que cualquier intervención debería ser solicitada formalmente por dicha institución.

Sin embargo, los senadores del PRI han señalado que el gobierno mexicano debe intervenir para esclarecer los hechos, en particular porque la desaparición de estos objetos constituye una violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La ley establece que cualquier persona que se apodere indebidamente de bienes artísticos o los sustraiga del país sin la debida autorización enfrenta sanciones penales, incluidas penas de prisión y multas.