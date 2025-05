Ángela Aguilar revela la verdad sobre su primer encuentro con Christian Nodal y niega que fue a los 13 años

Tras las recientes declaraciones de Christian Nodal al confesar que conoció y se sintió atraído a Ángela Aguilar cuando él tenía 18 años y ella 13, la menor de los Aguilar decidió romper el silencio para aclarar la información que ha generado un intenso debate en redes sociales.

La joven artista confirmó que nunca conoció al intérprete de "No te contaron mal" cuando tenía 13 años, como se había difundido.

Ángela Aguilar desmiente versiones sobre su edad al conocer a Christian Nodal

En el programa "Ventaneando" de Paty Chapoy, Ángela Aguilar se animó a desmentir la versión de su esposo Christian Nodal, que confesó que la conoció a los 13 años. En la entrevista señaló que no recuerda haberlo conocido a esa edad, si no a los 14 años. “Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada, yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí.”, relató.

Durante el espacio televisivo la cantante de "Dime cómo quieres" también compartió una reflexión de cómo se siente con su vida en estos momentos. “Estoy viviendo una época más madura, casada, creando mi propia familia. Muy feliz, contenta, inspirada, estoy llena de mucha ilusión. No voy a decir que no ha sido difícil, porque soy un ser humano, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, como que muchos golpes de realidad", relató.

Nodal confiesa que conoció a Ángela Aguilar a los 13 años

Christian Nodal afirmó en entrevistas anteriores que conoció a Ángela Aguilar cuando ella tenía apenas 13 años. Según sus declaraciones, ese primer encuentro marcó el inicio de una relación cercana y especial entre ambos artistas. El cantante de "Botella tras botella" describió ese momento como un punto importante en su carrera y vida personal, señalando la conexión musical y afectiva que surgió desde entonces.

Además, el cantante expresó que esa época fue fundamental para ambos, ya que compartieron experiencias dentro del mundo de la música regional mexicana siendo muy jóvenes. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas y tomaron fuerza en los medios generando polémica entre su seguidores y la opinión pública.