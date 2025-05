SAT advierte a clientes de BBVA, Santander y Banamex: prestar tu tarjeta de crédito puede tener consecuencias fiscales

Prestar una tarjeta de crédito, aunque sea a familiares o amigos, puede parecer un favor inofensivo. Sin embargo, el Servicio de Atención Tributaria (SAT) ha alertado que esta práctica puede generar discrepancias fiscales si los gastos realizados no coinciden con los ingresos declarados por el titular.

La autoridad fiscal ha emitido una alerta dirigida especialmente a clientes de BBVA, Santander y Banamex, quienes podrían enfrentar revisiones fiscales y sanciones económicas.

SAT México advierte multas por prestar tarjetas de crédito

Cuando una persona presta su tarjeta de crédito, todos los gastos realizados con ella se atribuyen al titular, independientemente de quién haya efectuado las compras o pagado las deudas. Si estos gastos superan los ingresos reportados, se genera una discrepancia fiscal que puede activar una revisión automática por parte del Servicio de Atención Tributaria.

Durante esta revisión, el SAT puede solicitar documentación que justifique los movimientos financieros. Si no se puede comprobar el origen de los recursos o si la información proporcionada no es suficiente, se calcularán los impuestos omitidos y se impondrán sanciones económicas significativas.

Consecuencias de prestar tu tarjeta de crédito en México

Aunque no existe una sanción directa por el simple hecho de prestar una tarjeta de crédito, el SAT recalcó que si los gastos registrados no concuerdan con los ingresos del titular, éste podría enfrentar consecuencias fiscales. Las sanciones derivadas de estas irregularidades pueden oscilar entre un 15% y un 70% del monto no declarado, a lo que se agregan recargos por mora y otros ajustes.

Ante esta situación, la autoridad fiscal recomienda a los contribuyentes evitar prestar sus tarjetas de crédito y asegurarse de que los gastos realizados coincidan con los ingresos declarados. En caso de recibir dinero de terceros para cubrir pagos hechos con la tarjeta, es fundamental contar con comprobantes de transferencia o recibos que justifiquen el origen de los fondos.