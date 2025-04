Asesinan a madre activista tras hallar "campo de exterminio" en un rancho de México: buscaba a su hijo desaparecido por 2 meses

En la madrugada del jueves 24 de abril en el centro poblado de Tlajomulco de Zúñiga del estado de Jalisco, México, fue asesinada María del Carmen Morales junto a su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. María del Carmen pertenecía al Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al cual se había unido tras la desaparición de otro de sus vástagos, Ernesto Julián Ramírez Morales, quien continúa no habido desde el 24 de febrero, hace dos meses. El feroz asesinato del que fue víctima esta madre mexicana, sería el segundo que atenta contra este grupo de padres activistas que buscan personas, según informó la fiscalía del estado, la primera sería Teresa González quien padeció durante seis días tras un brutal ataque de características similares con María del Carmen Morales.

El colectivo activista al que pertenecían habían descubierto en marzo un rancho oculto en Teuchitlán, donde presuntamente se había realizado secuestros, torturas y entrenamiento de personal por parte de un grupo criminal no identificado. Sus compañeros de búsqueda han clamado por justicia a las autoridades y una investigación inmediata para dar con los responsables. "No hay elementos hasta ahora que el ataque esté relacionado con su actividad como madre de desaparecido, pero eso no quiere decir que no se esté investigando, todos los medios deben agotarse", indicó a CNN Denis Rodríguez, portavoz de la Fiscalía de Jalisco al ser cuestionado a cerca del tema.

Teresa González, la primera madre activista asesinada en Jalisco, México

La fiscalía de la nación confirma a los medios la muerte de Teresa González, el 2 de abril de este año, la activista llegó a agonizar durante seis días en un hospital tras un feroz ataque con arma de fuego tras un intento de secuestro. Esta versión fue confirmada por sus compañeros del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos, Jalisco, grupo que estuvo involucrado en las pesquisas que terminaron descubriendo el infame "campo de exterminio".

González se encontraba en la búsqueda de su hermano cuando fue víctima del mortal ataque, él se encuentra como "no habido" desde febrero de 2024 en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México y que ocupa los primeros lugares en desapariciones de personas. Hasta abril del 2025 se han registrado 125.000 personas desaparecidas en México, lo que representa una crisis humanitaria sin precedentes. Jalisco es el estado mexicano con más alto registro, con 15.013 víctimas.

¿Qué se sabe a cerca del "campo de exterminio" encontrado por activistas en Jalisco, México?

El 5 de marzo de este año fue hallado el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un "campo de exterminio" operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, tras haber recibido una denuncia anónima, ellos llegaron hasta el lugar a través de sus propios medios, ya que las autoridades locales hacían caso omiso a su solicitud de apoyo. El caso generó una gran indignación y movilizaciones en México, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exigir al Estado mexicano a realizar una minuciosa investigación al respecto.

Durante el siniestro hallazgo, los agentes encontraron: