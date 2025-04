El día que Lady Gaga fue ignorada por la prensa en su primera visita a México y solo un reportero de Televisa la entrevistó

En el mundo de la música, pocos artistas han logrado alcanzar el nivel de fama y reconocimiento que tiene Lady Gaga hoy en día. Sin embargo, antes de convertirse en la superestrella mundial que conocemos, la cantante atravesó una etapa donde su nombre no figuraba entre los más destacados. Durante su primera visita a México en 2008, Lady Gaga pasó casi desapercibida para la mayoría de los medios y fue el periodista de Televisa Espectáculos, Alejandro Roldán, que apostó por ella y decidió entrevistarla.

Gaga llegó a México como telonera de la banda New Kids on the Block, cuando apenas comenzaba a despuntar en la industria musical. A pesar de ofrecer una buena presentación como telonera en el Auditorio Nacional, su show pasó casi desapercibido para los medios. La prensa se centró en los artistas más establecidos, y fue entonces cuando Roldán, se acercó a ella para realizarle una entrevista. Sin pensarlo, el periodista mexicano le dio espacio en su cobertura, preguntándole sobre su visión musical, el concepto de su álbum debut "The Fame", y sobre lo que sentía al estar en México.

PUEDES VER: La conmovedora historia de un inmigrante mexicano que se salvó de ser deportado gracias al papa Francisco y ahora llora su muerte

El periodista mexicano que apostó por Lady Gaga

Alejandro Roldán, con 27 años de trayectoria en los medios mexicanos, fue el único reportero que se acercó a Lady Gaga en ese entonces. A pesar de que su nombre no era conocido en México, él no dudó en hacerle preguntas sobre su música y su carrera. En aquella entrevista, Lady Gaga describió su estilo musical como una mezcla de electrónica y pop, influenciado por Nueva York y la moda. “Este álbum es actitud, llamado The Fame. Para mí, la fama no es solo celebridades o dinero, sino pasión y ser tú mismo”, expresó, mientras describía su icónico look con fleco recto y su famoso moño de cabello.

En ese momento, el álbum "The Fame" era solo un proyecto en crecimiento, pero pronto se convertiría en un éxito global, con canciones como "Poker Face", "Paparazzi" y "Bad Romance", que definirían una generación. La entrevista de Roldán con Lady Gaga, aunque pasó desapercibida para otros medios en ese entonces, marcaría el inicio de una relación de confianza y gratitud entre ambos.

PUEDES VER: Así es el nuevo zoológico holográfico en esta ciudad de Texas que permite interactuar con animales sin cautiverio

Lady Gaga se reencontró con periodista mexicano

Tres años después, en 2011, Lady Gaga regresó a México, ya convertida en una superestrella internacional. Su música resonaba en todo el mundo, y su nombre era sinónimo de éxito. Esta vez, los medios de comunicación competían por obtener una declaración de la artista. Sin embargo, Lady Gaga no olvidó el gesto de apoyo de Alejandro Roldán en 2008. En su regreso, le otorgó una entrevista exclusiva para Televisa Espectáculos, en la que le agradeció públicamente por creer en ella cuando otros no lo hacían.

“Cuando tú me conociste en 2008, no mucha gente creyó en mí. Tú me apoyaste y quería crear ese sentimiento con este nuevo álbum, quería pelear por mi visión artística. Los fans en Ciudad de México fueron increíbles”, expresó Lady Gaga en 2011. Para ella, el reconocimiento de su trabajo y el apoyo de personas como Roldán fueron fundamentales para su carrera.