Los desencuentros entre Mario Vargas Llosa y AMLO: críticas antes de las elecciones de México, Las Mañaneras y más

Mario Vargas Llosa, reconocido escritor del boom latinoamericano y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, falleció este domingo en Lima, Perú, a la edad de 89 años. Según un comunicado emitido por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, el autor de Conversación en la Catedral falleció "en paz" y acompañado de sus seres queridos.

A lo largo de su carrera, Vargas Llosa no solo destacó por sus logros literarios, sino también por su postura política clara y abierta. Durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el escritor peruano expresó públicamente su inquietud por el posible resurgimiento del populismo y la demagogia en América Latina.

La crítica de Mario Vargas Llosa a Manuel López Obrador

Poco después de que la coalición Juntos Haremos Historia llevara a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México con más de 30 millones de votos, el 26 de mayo de 2019, el escritor peruano expresó sus dudas sobre si ese logro electoral contribuiría a una mayor profundización de la democracia.

En lugar de ello, vaticinó que la elección de López Obrador causaría un retroceso, ya que advirtió que el populismo había echado raíces y podía arruinar al país, al igual que lo ha hecho en otros lugares donde ha tomado fuerza.

Destacó que México era una nación "demasiado relevante" y que el populismo electoral no solo debía ser motivo de preocupación para el país, sino para todo el continente, debido a su importancia dentro de América Latina: "Lo que pase aquí afectará, inevitablemente, al resto del continente", concluyó.

El cuestionamiento de Vargas Llosa a las conferencias matutinas de AMLO

En septiembre de 2021, años después, el ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, criticó las "mañaneras" del presidente, señalando que en ellas este "violaba" sus responsabilidades al cuestionar y exponer a los medios de comunicación. Además, advirtió que el presidente intentaría reelegirse y ampliar su tiempo en el poder.

"No me agrada la figura de un presidente que se presenta cada mañana comentando los artículos de la prensa y, en muchas ocasiones, censurando o atacando a los periodistas. No creo que esa sea la labor de un presidente, está sobrepasando sus funciones", expresó durante una rueda de prensa.

La respuesta de AMLO a Mario Vargas Llosa

En respuesta a las declaraciones del escritor de Travesuras de la niña mala, Andrés Manuel López Obrador replicó en septiembre de ese mismo año que era evidente que Vargas Llosa "no lo conocía". Añadió que el autor "peruano-español" no tenía una comprensión adecuada de su persona, ya que, como presidente, contaba con "principios" y "convicciones".

Recordó las críticas sobre "la dictadura perfecta" y rechazó la idea de que México regresara a ese pasado de un solo partido: "Viene Mario Vargas Llosa, yo diría que hasta se modera porque no tiene argumentos y, por más que le guste el surrealismo y la ficción, como escritor no puede inventar cosas", respondió durante su conferencia matutina.

El 29 de diciembre de 2021, el entonces presidente manifestó su satisfacción al ver "la decadencia de Vargas Llosa", después de que el escritor criticara su gobierno y expresara su preocupación por el dominio de "la izquierda" en Latinoamérica.