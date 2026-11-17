Confirmado | Gobierno de EE.UU. permite regresar al país con una visa vencida: Solo estás personas podrán acceder a la revalidación automática Un grupo de viajeros puede acceder a la revalidación automática tras una corta visita a Canadá o México, si es que cumplen con los requisitos.

En algunos casos, el hecho de tener la visa estadounidense vencida no te impide regresar al país en determinados casos. El Departamento de Estado establece la revalidación automática para algunos visitantes temporales que realizan viajes de 30 días o menos a Canadá o México y conservan una autorización de estadía vigente.

Cabe mencionar que esta excepción tiene un alcance limitado y exige cumplir otras condiciones; sin embargo, la decisión final de admisión dependerá de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada.

¿Quiénes pueden regresar a EE.UU. con una visa vencida?

La posibilidad alcanza solamente a algunos titulares de visas de no inmigrante vencidas. En este sentido, ellos deben conservar un sello de admisión o Formulario I-94 vigente, avalado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Ten en cuenta que la revalidación automática no equivale a solicitar una nueva visa, pues si bien permite considerar el reingreso bajo esta excepción, el viajero tendrá que reunir las condiciones aplicables mencionadas. Además de Canadá y México, para las categorías F y J la guía contempla determinadas islas adyacentes. Esa posibilidad no incluye viajes a Cuba.

En el caso de quienes tengan una visa de estudiante M, los destinos contemplados solo están limitados a Canadá y México. Además, el plazo máximo de ausencia es de apenas 30 días.

¿En qué casos no puedes utilizar la revalidación automática de la visa?

No pueden utilizar esta excepción aquellas personas que solicitaron una nueva visa y esperan su emisión, ni tampoco quienes recibieron una denegación.

Por último, también quedan fuera aquellas personas que permanecieron más de 30 días fuera de Estados Unidos o viajaron a destinos no contemplados. Existen, además, exclusiones por nacionalidad vinculadas a la designación de países patrocinadores del terrorismo.