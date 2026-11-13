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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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¡Tierno gesto! Papa León XIV le recibe singular peluche a joven durante su llegada a Chiclayo

El pontífice fue recibido con música, marinera norteña y el cariño de miles de fieles que llegaron desde la madrugada para reencontrarse con quien fuera conocido como el padre Roberto.

El papa León XIV volvió este viernes a Chiclayo, donde los fieles lo recibieron con emotivas muestras de cariño y un cálido saludo a su llegada al país.
El papa León XIV volvió este viernes a Chiclayo, donde los fieles lo recibieron con emotivas muestras de cariño y un cálido saludo a su llegada al país.
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El papa León XIV regresó este viernes a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo por los años que desarrolló allí su labor pastoral. Su llegada estuvo marcada por escenas de emoción y muestras de cariño de los fieles que aguardaron desde las primeras horas del día para darle la bienvenida.

Tras descender del avión procedente de Lima, el pontífice fue recibido en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo por autoridades regionales y locales, representantes de las fuerzas del orden y una comitiva especialmente preparada para la ocasión. Dos niños también se acercaron al santo padre para entregarle una ofrenda floral.

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Sin embargo, uno de los momentos más tiernos de su llegada ocurrió cuando un joven de la Arquidiócesis de Chiclayo le entregó un pequeño peluche con forma de ave blanca y pico amarillo con polo rojo. León XIV recibió el presente en medio de los saludos y muestras de afecto que se multiplicaron durante su breve recorrido por la terminal aérea.

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Rápidamente, el líder de la Iglesia Católica sostuvo el regalo y se lo entregó a Edgard Iván Rimaycuna Inga, natural de Chiclayo, quien se desempeña como su secretario personal y lo acompaña durante sus actividades oficiales como la gira apostólica en Sudamérica.

El papa León XIV volvió este viernes a Chiclayo, donde los fieles lo recibieron con emotivas muestras de cariño y un cálido saludo a su llegada al país.

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Chiclayo recibe al papa León XIV con marinera norteña

La bienvenida también tuvo un marcado sello norteño. La terminal aérea fue escenario de una presentación de música en vivo y de parejas de jóvenes que bailaron marinera norteña frente al pontífice.

En las calles de Chiclayo, miles de personas se concentraron desde la madrugada para participar del esperado reencuentro con León XIV, a quien muchos todavía recuerdan como Robert Prevost o, con especial cercanía, como el “padre Roberto”.

La visita tiene un significado especial para la población lambayecana, debido al vínculo que el ahora pontífice construyó con la comunidad durante su etapa como obispo de Chiclayo.

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León XIV llega a Pampas de Pimentel

El papa León XIV continúa con su agenda en Lambayeque. El momento central de su visita será la misa que presidirá en las Pampas de Pimentel, donde se espera la presencia de miles de fieles provenientes de Chiclayo, otras provincias del país y también del extranjero.

La celebración religiosa forma parte de la visita pastoral del pontífice al Perú, que incluye actividades en distintos puntos del país y que ha movilizado a miles de personas para acompañarlo.

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