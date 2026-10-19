Nueva modalidad de ICE para arrestar a inmigrantes | Agentes detuvieron a extranjero en Hawái: Rastrearon sus movimientos por el envío de remesas

Agentes del ICE encontraron a inmigrante en Hawái debido a las remesas que enviaba. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Agentes del ICE encontraron a inmigrante en Hawái debido a las remesas que enviaba. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos meses, un mexicano de 48 años identificado como Gregorio Córdova Murrieta, originario de Teziutlán, Puebla, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de ingresar como indocumentado a Estados Unidos; Sin embargo, su historia no gira en torno a ello sino por la manera en que los agentes migratorios lo encontraron.

Según documentos judiciales, citado por 'La Opinión', la agencia utilizó información de remesas enviadas a México para dar con su paradero y así poder detenerlo cerca de su vivienda.

Mexicano fue detenido y lo habrían rastreado por las remesas que enviaba a su familia

El medio Star-Advertiser reveló que una empresa de transferencias identificó a Córdova en 11 operaciones realizadas entre 2021 y mayo del 2024. Allí utilizó un pasaporte mexicano y además en cada envío proporcionó la misma dirección: Kaulainahee Place, en Aiea, condado de Honolulú.

El pasado 15 de junio, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) montaron vigilancia en la vivienda y cuando observaron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, confirmaron su identidad para proceder con el arresto.

Los expertos consultados por Civil Beat consideran que este caso podría ser el primero en el que se utilicen datos de remesas para cumplir con las leyes de inmigración. Asimismo, señalaron que este acceso a la información se logró mediante una base de datos administrada por el Centro de Análisis de Registros de Transacciones (HSI), donde empresas comparten datos de transferencias.

"Es algo preocupante, porque no habíamos visto que se usara para casos de entrada o reingreso ilegal", indicó Daniel Werner, abogado de Just Futures Law, despacho que ahora busca bloquear el acceso del gobierno a esos registros.

Prometida de hombre detenido cuenta cómo ocurrieron los hechos

La prometida del mexicano, Grace Pérez, contó al mismo medio que su pareja se percató de los agentes del ICE en las cámaras de seguridad. Cuando abrió la puerta, los oficiales le mostraron una orden judicial y lo esposaron. "Me dijo: 'mamá, no te preocupes'. Luego me besó y se lo llevaron", relató la mujer.

La mujer contó que el dinero enviado por su pareja durante todos los años que estuvo en Estados Unidos ayudó a mantener a sus cinco hijos, pero que en los últimos meses estaba destinando al cuidado de sus padres ancianos y su hija menor.