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Tumbes: Corte designa jueza supernumeraria para el Primer Juzgado de Trabajo

Carla Cecilia Vega Bazán Meléndez asumirá funciones para garantizar la continuidad de la atención y los procesos laborales en Tumbes.

Corte de Tumbes designó nueva jueza supernumeraria en el área laboral. Foto: difusión.
Corte de Tumbes designó nueva jueza supernumeraria en el área laboral. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso la designación de la abogada Carla Cecilia Vega Bazán Meléndez como Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado de Trabajo Supraprovincial Permanente de Tumbes, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia en la especialidad laboral.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Administrativa N.° 001056-2026-P-CSJTU-PJ, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Previamente, la institución verificó el orden de prelación establecido en la directiva vigente para la designación de jueces supernumerarios.

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En ese marco, la magistrada fue convocada al encontrarse incorporada en la nómina correspondiente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, identificada a través del Registro Nacional Consolidado de Abogados Calificados, y manifestó su disponibilidad para asumir funciones en el Distrito Judicial de Tumbes.

Para estas designaciones, la Corte verifica que los profesionales cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la función jurisdiccional y efectúa la revisión de la información correspondiente ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, así como de antecedentes penales y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, como parte de las acciones previas a su incorporación.

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Con esta designación, la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece la atención del Primer Juzgado de Trabajo Supraprovincial Permanente, asegurando que el órgano jurisdiccional continúe brindando atención a los usuarios y tramitando oportunamente los procesos laborales a su cargo.

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