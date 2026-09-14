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Corte de Tumbes da la bienvenida a nuevos integrantes del Voluntariado Judicial 2026-II

Los participantes complementarán su formación jurídica con experiencia práctica y conocimientos sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Corte de Tumbes dio la bienvenida a nuevos voluntarios judiciales. Foto: difusión.
Corte de Tumbes dio la bienvenida a nuevos voluntarios judiciales. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Programa de Voluntariado Judicial 2026-II, quienes iniciarán una etapa de aprendizaje y acercamiento al funcionamiento del sistema de justicia desde las distintas labores que desarrollarán al interior de la institución.

Durante la jornada de bienvenida se destacó que esta experiencia representa una oportunidad para que los participantes complementen su formación jurídica con una visión práctica del servicio público, comprendiendo que detrás de cada expediente, trámite o atención existe una persona que espera una respuesta oportuna, digna y conforme a ley.

PUEDES VER: Corte de Tumbes gana medallas en atletismo de los Juegos Nacionales Judiciales 2026 | tumbes | La República

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Asimismo, se resaltó que el voluntariado no solo contribuye al fortalecimiento de conocimientos, sino también a la formación en valores indispensables para el ejercicio del Derecho, como la ética, la responsabilidad, la reserva, la disciplina y el compromiso con la verdad.

La actividad permitió remarcar la importancia de que los futuros profesionales conozcan de cerca la función que cumple el Poder Judicial en la tutela de derechos, la solución de conflictos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración de justicia.

PUEDES VER: Tumbes: Corte de Justicia acerca servicios judiciales en Caleta Cruz | tumbes | La República

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De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa promoviendo espacios de formación y participación que acercan a las nuevas generaciones al servicio público, fortaleciendo su vocación profesional y su compromiso con una justicia cercana, responsable y orientada a la ciudadanía.

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