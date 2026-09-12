Es falso que Keiko Fujimori haya recibido rechazo durante una visita a Tarapoto: video corresponde a Tumbes y audio fue superpuesto

LO FALSO:

Keiko Fujimori recibió el rechazo de la población durante una visita a Tarapoto.

LO VERDADERO:

Las imágenes del video corresponden a una actividad de Keiko Fujimori en Tumbes, no en Tarapoto.

Keiko Fujimori aún no ha visitado Tarapoto como presidenta, por lo que el video no puede corresponder a una visita oficial de la mandataria a esta ciudad.

El audio que acompaña las imágenes fue superpuesto y corresponde a un video grabado en las afueras de un concierto de Soda Stereo en Lima, en un contexto distinto.

En redes sociales circula un video que muestra a Keiko Fujimori mientras se escuchan expresiones de rechazo y que es presentado como si correspondiera a una reciente visita de la presidenta a Tarapoto. Las publicaciones aseguran que la mandataria fue recibida con rechazo durante su presencia en esta ciudad y que las imágenes registran la reacción de un grupo de personas ante su llegada.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Uno de los posts con mayor interacción registra más de 12.000 visualizaciones, más de 190 “Me gusta” y ha sido compartido en más de 100 ocasiones.

Publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Sin embargo, las imágenes no corresponden a Tarapoto. Una revisión de los elementos visibles en el video y la comparación con otros registros permitieron identificar que el material fue grabado durante una actividad de Keiko Fujimori en Tumbes. Los detalles que aparecen en las imágenes permiten ubicar el escenario en esta región y descartar que se trate de una actividad realizada en Tarapoto.

Video con en contexto real. Foto: Facebook

Además, Keiko Fujimori aún no ha visitado Tarapoto desde que asumió la Presidencia. La agenda y los registros disponibles de sus actividades oficiales no muestran una visita de la mandataria a esta ciudad que coincida con el material difundido en redes sociales. Por ello, tampoco existe sustento para afirmar que las expresiones de rechazo que se escuchan en el video ocurrieron durante una visita presidencial a Tarapoto.

Por otro lado, el audio que acompaña el video tampoco pertenece a la actividad mostrada en las imágenes. Una búsqueda del fragmento permitió identificar que este proviene de un video grabado en las afueras de un concierto de Soda Stereo en Lima, en un contexto completamente distinto. Es decir, las expresiones que se escuchan fueron registradas en otro lugar y momento, y posteriormente fueron incorporadas al video de Keiko Fujimori.

Video de donde se extrajo el audio. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que presenta como una muestra de rechazo a Keiko Fujimori durante una supuesta visita a Tarapoto. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que las imágenes corresponden a una actividad de la presidenta en Tumbes y no en dicha ciudad. Además, Keiko Fujimori aún no ha visitado Tarapoto desde que asumió la Presidencia. El audio que acompaña las imágenes tampoco pertenece a esa actividad, pues corresponde a un video grabado en las afueras de un concierto de Soda Stereo en Lima. Por tanto, la publicación combina imágenes y audio de contextos distintos para presentar como ocurrido en Tarapoto un supuesto rechazo a la mandataria.