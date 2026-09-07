Corte de Tumbes realiza evaluación técnica con medidas para garantizar transparencia

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló la etapa de evaluación técnica del concurso de selección de personal a plazo indeterminado, bajo estrictas medidas destinadas a garantizar la transparencia, imparcialidad y seguridad durante la elaboración, custodia y aplicación de los exámenes de conocimientos.

Como parte de estas acciones, los actos de lacrado, deslacrado y entrega de los exámenes contaron con la presencia de representantes de la Notaría Pública Arispe y de la Fiscalía de Prevención del Delito. Asimismo, se contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, mientras que jueces y jueces de paz participaron como aplicadores de la evaluación en las aulas, con el apoyo de estudiantes de derecho del programa SECIGRA.

Las medidas de seguridad se iniciaron desde la elaboración de los exámenes. La noche anterior a la evaluación, los integrantes de la comisión de selección permanecieron aislados, sin acceso a sus teléfonos celulares ni a internet. Junto a ellos permanecieron, en calidad de veedores, un representante del Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y un representante de la Unidad Funcional de Integridad de esta Corte, quienes acompañaron el proceso y verificaron el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para preservar la confidencialidad de la evaluación.

Esta situación fue, además, constatada por la Notaría Pública Arispe y registrada mediante acta. Los teléfonos celulares de los integrantes de la comisión fueron puestos bajo custodia y posteriormente devueltos aproximadamente a las 10.30 a. m., cuando el examen ya se encontraba en desarrollo, dejando constancia de las medidas adoptadas para impedir cualquier acceso o difusión anticipada de su contenido.

Estas acciones fueron informadas a los postulantes por un integrante de la comisión de selección antes del desarrollo de la evaluación, a fin de que conocieran las medidas implementadas y las garantías adoptadas para asegurar la integridad, imparcialidad y transparencia del proceso.

Durante la aplicación de la prueba, jueces y jueces de paz permanecieron en las aulas en calidad de aplicadores, contribuyendo al correcto desarrollo de la evaluación. Paralelamente, la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Notaría Pública Arispe y la Policía Nacional permitió reforzar la vigilancia y constatación de los procedimientos establecidos durante esta etapa del concurso.

La evaluación de conocimientos constituye una etapa fundamental para seleccionar, sobre la base del mérito, a personal que reúna las capacidades y aptitudes necesarias para desempeñarse adecuadamente en el Poder Judicial. De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con procesos de selección transparentes y orientados a incorporar servidores idóneos, con vocación de servicio y preparados para contribuir a una atención eficiente y de calidad en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.