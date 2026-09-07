Corte de Tumbes acerca servicios de justicia a la ciudadanía en Caleta Cruz

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó este viernes 4 de setiembre en la 10.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia”, desarrollada en la Plaza de Armas de Caleta Cruz, con el propósito de acercar los servicios de justicia y de diversas instituciones públicas a la población, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad.

Durante la jornada, los ciudadanos pudieron acceder de manera gratuita a orientación legal, recepción de demandas en materias como alimentos, filiación y violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como información y seguimiento de procesos judiciales, facilitando el acceso a servicios que permiten conocer y ejercer sus derechos.

La actividad contó además con la participación de la Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Seguro Integral de Salud (SIS), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Municipalidad Provincial de Tumbes y CETPRO N.° 014 José Olaya Balandra, instituciones que brindaron información y atención de acuerdo con sus respectivas competencias.

La feria forma parte de las acciones de Justicia Itinerante que impulsa el Poder Judicial para reducir las barreras que dificultan el acceso a la justicia, llevando atención y orientación directamente a la comunidad y fortaleciendo la articulación con otras entidades del Estado y organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de promover una justicia accesible, cercana e inclusiva, generando espacios en los que la población pueda recibir orientación y encontrar respuesta a sus principales necesidades jurídicas y sociales.