Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Los jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, participarán entre el 22 y 23 de setiembre próximo del “I Encuentro Nacional: Desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente”, que se llevará en la Corte Superior de Apurímac (Abancay) con la finalidad de abordar temas relevantes y recurrentes en materia de Familia.

Este evento organizado por el Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” que preside el consejero del Poder Judicial, Dr. Johnny Cáceres Valencia, constituye un espacio académico de reflexión e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las competencias de los magistrados, promover la uniformidad de criterios y contribuir a una administración de justicia más eficiente.

Se ha previsto abordar temas vinculados a tenencia y custodia de menores, protección de adolescentes en conflicto con la ley penal, los retos del derecho procesal de familia, autorizaciones de viaje de menores; entre otros temas.

Representando a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se encuentran los jueces de Familia del Cercado, Reynaldo Tantaleán Odar, Julia Montesinos y Montesinos Hartley y Cecilia Delgado Cárdenas; además del juez, Rildo Loza Peña de Cerro Colorado; Roberto Sonco Valencia de Hunter; Jorge Luis Pinto Flores de Mariano Melgar; Nolam Talavera Zapana y Javier Calderón Beltrán de Paucarpata.