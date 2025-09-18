HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular     
Judicialidad

Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Cónclave busca consolidar una justicia cercana, humana y eficiente.

Este evento busca abordar temas cruciales en materia de familia. Fuente: Difusión.
Este evento busca abordar temas cruciales en materia de familia. Fuente: Difusión.

Los jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, participarán entre el 22 y 23 de setiembre próximo del “I Encuentro Nacional: Desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente”, que se llevará en la Corte Superior de Apurímac (Abancay) con la finalidad de abordar temas relevantes y recurrentes en materia de Familia.

Este evento organizado por el Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” que preside el consejero del Poder Judicial, Dr. Johnny Cáceres Valencia, constituye un espacio académico de reflexión e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las competencias de los magistrados, promover la uniformidad de criterios y contribuir a una administración de justicia más eficiente.

Se ha previsto abordar temas vinculados a tenencia y custodia de menores, protección de adolescentes en conflicto con la ley penal, los retos del derecho procesal de familia, autorizaciones de viaje de menores; entre otros temas.

Representando a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se encuentran los jueces de Familia del Cercado, Reynaldo Tantaleán Odar, Julia Montesinos y Montesinos Hartley y Cecilia Delgado Cárdenas; además del juez, Rildo Loza Peña de Cerro Colorado; Roberto Sonco Valencia de Hunter; Jorge Luis Pinto Flores de Mariano Melgar; Nolam Talavera Zapana y Javier Calderón Beltrán de Paucarpata.

Notas relacionadas
Arequipa: mujer intentó ingresar al penal con droga en el estómago

Arequipa: mujer intentó ingresar al penal con droga en el estómago

LEER MÁS
Delincuentes roban dos agentes bancarios en Arequipa

Delincuentes roban dos agentes bancarios en Arequipa

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
IV Jornada de Capacitación para jueces de paz de CSJAR fue exitosa

IV Jornada de Capacitación para jueces de paz de CSJAR fue exitosa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota