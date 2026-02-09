Corte de Tumbes renueva el parque informático del Módulo Penal

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la renovación del parque informático del Módulo Penal con la dotación de 19 laptops destinadas a los magistrados, a fin de fortalecer sus condiciones de trabajo y contribuir a una atención más eficiente de los procesos a cargo del sistema penal.

Con esta implementación, los jueces y juezas del Módulo Penal disponen de equipos actualizados para el desarrollo de sus funciones diarias, lo que permite optimizar tareas de gestión jurisdiccional, revisión de información procesal y elaboración de actos y documentos propios del despacho, con mejores condiciones de continuidad operativa.

La medida impacta directamente en la ciudadanía usuaria del servicio de justicia, al reforzar la capacidad de respuesta del Módulo y respaldar el trabajo jurisdiccional con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades actuales del servicio.